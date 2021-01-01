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Не ремонтували 15 років: у Луцьку мешканці просять залатати ями на дорозі

Не ремонтували 15 років: у Луцьку мешканці просять залатати ями на дорозі
Дорогу у приватному секторі на вулицях Трутовського і Вересая, що у Луцьку, не ремонтували 15 років.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Увесь цей час, зі слів місцевої мешканки Світлани Радзивилюк, люди просять залатати ями на цих вулицях.

Днями від імені усіх жильців вулиці лучанка Ольга Франчук звернулася до Луцької міської ради через платформу «Відкрите місто», де описала проблему з дорогою.

Не ремонтували 15 років: у Луцьку мешканці просять залатати ями на дорозі


До грудня минулого року тут була одна яма, а навесні вже нарахували 60 вибоїн, розповідає лучанин Юрій. Ями час від часу засипають, але результат такого ремонту – нетривалий, каже чоловік. З його слів, і пройти, і проїхати тут дуже складно.

Не ремонтували 15 років: у Луцьку мешканці просять залатати ями на дорозі


Питання ремонту дороги на вулиці Трутовського вирішуватимуть або цього року, або в наступних роках. Зі слів Миколи Осіюка, це залежить від підготовленої проектно-кошторисної документації та фінальної суми ремонту.

«Плануємо завершити капремонт вулиці Ківерцівська, проспекті Соборності, Відродження і зараз на часі капремонт проспекту Волі та ще кілька вулиць, але потім визначимося, які в найгіршому стані», – зазначив начальник департаменту ЖКГ.

Микола Осіюк розповів, що ремонт доріг в обласному центрі вже розпочали. Цьогоріч на це передбачили таку ж суму, як у 2020 році - 50 мільйонів гривень. Також очікують субвенцію з держбюджету.

Не ремонтували 15 років: у Луцьку мешканці просять залатати ями на дорозі



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Теги: Луцьк, вулиця Трутовського, Вересая, дорога, ремонт, ями
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