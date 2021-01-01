Не ремонтували 15 років: у Луцьку мешканці просять залатати ями на дорозі





Про це



Увесь цей час, зі слів місцевої мешканки Світлани Радзивилюк, люди просять залатати ями на цих вулицях.



Днями від імені усіх жильців вулиці лучанка Ольга Франчук звернулася до Луцької міської ради через платформу «Відкрите місто», де описала проблему з дорогою.







До грудня минулого року тут була одна яма, а навесні вже нарахували 60 вибоїн, розповідає лучанин Юрій. Ями час від часу засипають, але результат такого ремонту – нетривалий, каже чоловік. З його слів, і пройти, і проїхати тут дуже складно.







Питання ремонту дороги на вулиці Трутовського вирішуватимуть або цього року, або в наступних роках. Зі слів Миколи Осіюка, це залежить від підготовленої проектно-кошторисної документації та фінальної суми ремонту.



«Плануємо завершити капремонт вулиці Ківерцівська, проспекті Соборності, Відродження і зараз на часі капремонт проспекту Волі та ще кілька вулиць, але потім визначимося, які в найгіршому стані», – зазначив начальник департаменту ЖКГ.



Микола Осіюк розповів, що ремонт доріг в обласному центрі вже розпочали. Цьогоріч на це передбачили таку ж суму, як у 2020 році - 50 мільйонів гривень. Також очікують субвенцію з держбюджету.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу у приватному секторі на вулицях Трутовського і Вересая, що у Луцьку, не ремонтували 15 років.Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Увесь цей час, зі слів місцевої мешканки, люди просять залатати ями на цих вулицях.Днями від імені усіх жильців вулиці лучанказвернулася до Луцької міської ради через платформу «Відкрите місто», де описала проблему з дорогою.До грудня минулого року тут була одна яма, а навесні вже нарахували 60 вибоїн, розповідає лучанин. Ями час від часу засипають, але результат такого ремонту – нетривалий, каже чоловік. З його слів, і пройти, і проїхати тут дуже складно.Питання ремонту дороги на вулиці Трутовського вирішуватимуть або цього року, або в наступних роках. Зі слів, це залежить від підготовленої проектно-кошторисної документації та фінальної суми ремонту.«Плануємо завершити капремонт вулиці Ківерцівська, проспекті Соборності, Відродження і зараз на часі капремонт проспекту Волі та ще кілька вулиць, але потім визначимося, які в найгіршому стані», – зазначив начальник департаменту ЖКГ.Микола Осіюк розповів, що ремонт доріг в обласному центрі вже розпочали. Цьогоріч на це передбачили таку ж суму, як у 2020 році - 50 мільйонів гривень. Також очікують субвенцію з держбюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію