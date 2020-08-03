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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею 14 березня станом на 9:00 стоять 235 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у фейсбуці.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 9:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 50, “Грушів” - 15, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130
"Краковець" -40", - йдеться у повідомленні.

Головне фото - ілюстративне.






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Теги: черги, кордон, Польща
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