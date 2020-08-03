У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у фейсбуці.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 9:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 50, “Грушів” - 15, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130

"Краковець" -40", - йдеться у повідомленні.



Головне фото - ілюстративне.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею 14 березня станом на 9:00 стоять 235 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у фейсбуці."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 9:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 50, “Грушів” - 15, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130"Краковець" -40", - йдеться у повідомленні.

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