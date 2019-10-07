У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку





Про це



Нагадаємо, у неділю, 8 березня близько 6 ранку невідома особа



Завдяки відео та фото з камер спостереження, оприлюднених департаментом муніципальної варти Луцької міськради, а також моніторингу ними профілів у соціальних мережах, поліцейські і працівники департаменту швидко встановили особу хулігана.



Для цього знадобилось буквально кілька годин. Сьогодні в Луцькому райуправлінні поліції 26-річний порушник розкаявся у скоєному та пообіцяв ніколи не чинити схожого.



У відео, яке можна переглянути за посиланням:



На нього склали протокол за ст. 173 КУпАП: вчинення дрібного хуліганства тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.



Рішення про покарання прийматиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку біля ЦУМа в центрі Луцька.Про це повідомляє ГУ ПП у Волинській області.Нагадаємо, у неділю, 8 березня близько 6 ранку невідома особа розмалювала «розумну» зупинку біля ЦУМа в центрі Луцька . Цей факт поліцейські одразу ж зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень і почали шукати винуватця.Завдяки відео та фото з камер спостереження, оприлюднених департаментом муніципальної варти Луцької міськради, а також моніторингу ними профілів у соціальних мережах, поліцейські і працівники департаменту швидко встановили особу хулігана.Для цього знадобилось буквально кілька годин. Сьогодні в Луцькому райуправлінні поліції 26-річний порушник розкаявся у скоєному та пообіцяв ніколи не чинити схожого.У відео, яке можна переглянути за посиланням: https://fex.net/uk/s/btot2nb , хлопець зізнався, що вирішив розмалювати зупинку через конфлікт з дівчиною.На нього склали протокол за ст. 173 КУпАП: вчинення дрібного хуліганства тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.Рішення про покарання прийматиме суд.

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