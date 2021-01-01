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Дівчина з Волині потрапила у страшну аварію в Одесі: просять допомогти з лікуванням

Дівчина з Волині потрапила у страшну аварію в Одесі: просять допомогти з лікуванням
Внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебуває в комі, їй збирають кошти на лікування.

Прохання про допомогу опублікувала у фейсбук-спільноті “Нововолинські оголошення” Катерина Чернецька, - пише Буг.

“Альона з Нововолинська. Потрібна допомога! Зараз в комі, в важкому стані. 5168 7554 4299 4782 Мельник Володимир”, – йдеться у дописі.

Як пише патрульна поліція Одеської області, дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.

Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.

40-річного водія та двох пасажирок доставили до лікарні. На місці події працював поліція.
Дівчина з Волині потрапила у страшну аварію в Одесі: просять допомогти з лікуванням

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Теги: дівчина, Нововолинськ, аварія, Одеса
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Коментарі 1
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А нашо було їхати кататися з тим шумахером недоробленим?
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