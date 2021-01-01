Дівчина з Волині потрапила у страшну аварію в Одесі: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 11:00
Внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебуває в комі, їй збирають кошти на лікування.
Прохання про допомогу опублікувала у фейсбук-спільноті “Нововолинські оголошення” Катерина Чернецька, - пише Буг.
“Альона з Нововолинська. Потрібна допомога! Зараз в комі, в важкому стані. 5168 7554 4299 4782 Мельник Володимир”, – йдеться у дописі.
Як пише патрульна поліція Одеської області, дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.
Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.
40-річного водія та двох пасажирок доставили до лікарні. На місці події працював поліція.
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Прохання про допомогу опублікувала у фейсбук-спільноті “Нововолинські оголошення” Катерина Чернецька, - пише Буг.
“Альона з Нововолинська. Потрібна допомога! Зараз в комі, в важкому стані. 5168 7554 4299 4782 Мельник Володимир”, – йдеться у дописі.
Як пише патрульна поліція Одеської області, дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.
Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.
40-річного водія та двох пасажирок доставили до лікарні. На місці події працював поліція.
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Коментарі 1
А нашо було їхати кататися з тим шумахером недоробленим?
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