Дівчина з Волині потрапила у страшну аварію в Одесі: просять допомогти з лікуванням





Прохання про допомогу опублікувала у фейсбук-спільноті “Нововолинські оголошення” Катерина Чернецька, - пише



“Альона з Нововолинська. Потрібна допомога! Зараз в комі, в важкому стані. 5168 7554 4299 4782 Мельник Володимир”, – йдеться у дописі.



Як пише патрульна поліція Одеської області, дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.



Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.



40-річного водія та двох пасажирок доставили до лікарні. На місці події працював поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебуває в комі, їй збирають кошти на лікування.Прохання про допомогу опублікувала у фейсбук-спільноті “Нововолинські оголошення”, - пише Буг “Альона з Нововолинська. Потрібна допомога! Зараз в комі, в важкому стані. 5168 7554 4299 4782 Мельник Володимир”, – йдеться у дописі.Як пише патрульна поліція Одеської області, дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.40-річного водія та двох пасажирок доставили до лікарні. На місці події працював поліція.

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