Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю
Сьогодні, 17:00
Жительку міста Ковель засудили за незаконний продаж тютюнових виробів та спирту на місцевому ринку.
Про це інформує ДФС у Волинській області.
Суддя Ковельського міськрайонного суду виніс вирок, яким ковельчанку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Нагадаємо, що в жовтні 2020 року податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провела ряд слідчих дій у житлових, гаражних приміщеннях, в яких накопичувались та зберігались підакцизні товари.
Крім того, провели огляд однієї з торгових точок Центрального ринку міста Ковеля, на якій правопорушниця систематично здійснювала реалізацію фальсифікату.
Відтак, громадянку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначили їй штраф у розмірі 85 000 гривень.
При цьому, вилучені 3000 пачок тютюнових виробів та 240 літрів спирту, згідно рішення суду, підлягають конфіскації з подальшим знищенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДФС у Волинській області.
Суддя Ковельського міськрайонного суду виніс вирок, яким ковельчанку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Нагадаємо, що в жовтні 2020 року податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провела ряд слідчих дій у житлових, гаражних приміщеннях, в яких накопичувались та зберігались підакцизні товари.
Крім того, провели огляд однієї з торгових точок Центрального ринку міста Ковеля, на якій правопорушниця систематично здійснювала реалізацію фальсифікату.
Відтак, громадянку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначили їй штраф у розмірі 85 000 гривень.
При цьому, вилучені 3000 пачок тютюнових виробів та 240 літрів спирту, згідно рішення суду, підлягають конфіскації з подальшим знищенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки цьогоріч витратять на «латання» ям на дорогах Волині
Сьогодні, 17:23
Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю
Сьогодні, 17:00
Стало відоме ім'я адвоката, якого затримали на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 16:52
На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу
Сьогодні, 16:38