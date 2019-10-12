Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю





Про це



Суддя Ковельського міськрайонного суду виніс вирок, яким ковельчанку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.



Нагадаємо, що в жовтні 2020 року податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провела ряд слідчих дій у житлових, гаражних приміщеннях, в яких накопичувались та зберігались підакцизні товари.



Крім того, провели огляд однієї з торгових точок Центрального ринку міста Ковеля, на якій правопорушниця систематично здійснювала реалізацію фальсифікату.



Відтак, громадянку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначили їй штраф у розмірі 85 000 гривень.



При цьому, вилучені 3000 пачок тютюнових виробів та 240 літрів спирту, згідно рішення суду, підлягають конфіскації з подальшим знищенням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку міста Ковель засудили за незаконний продаж тютюнових виробів та спирту на місцевому ринку.Про це інформує ДФС у Волинській області.Суддя Ковельського міськрайонного суду виніс вирок, яким ковельчанку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.Нагадаємо, що в жовтні 2020 року податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провела ряд слідчих дій у житлових, гаражних приміщеннях, в яких накопичувались та зберігались підакцизні товари.Крім того, провели огляд однієї з торгових точок Центрального ринку міста Ковеля, на якій правопорушниця систематично здійснювала реалізацію фальсифікату.Відтак, громадянку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначили їй штраф у розмірі 85 000 гривень.При цьому, вилучені 3000 пачок тютюнових виробів та 240 літрів спирту, згідно рішення суду, підлягають конфіскації з подальшим знищенням.

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