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Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю

Незаконно продавала алкоголь та цигарки: на Волині засудили правопорушницю
Жительку міста Ковель засудили за незаконний продаж тютюнових виробів та спирту на місцевому ринку.

Про це інформує ДФС у Волинській області.

Суддя Ковельського міськрайонного суду виніс вирок, яким ковельчанку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провела ряд слідчих дій у житлових, гаражних приміщеннях, в яких накопичувались та зберігались підакцизні товари.

Крім того, провели огляд однієї з торгових точок Центрального ринку міста Ковеля, на якій правопорушниця систематично здійснювала реалізацію фальсифікату.

Відтак, громадянку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначили їй штраф у розмірі 85 000 гривень.

При цьому, вилучені 3000 пачок тютюнових виробів та 240 літрів спирту, згідно рішення суду, підлягають конфіскації з подальшим знищенням.

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Теги: Волинь, Ковель, незаконний продаж, алкоголь, цигарки, ДФС
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