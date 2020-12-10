Молодий українець загинув у аварії в Словаччині. ФОТО





Про аварію повідомила пресслужба правоохоронних органів “Polícia SR – Košický kraj” на сторінці в соціальній мережі фейсбук,- пише видання



Як зазначається, ДТП сталась 10 березня між селами Палін та Земплінська Широка. У поліції Словаччини зазначають, що згідно з даними слідства, найімовірніше водій не врахував дорожньої обстановки, швидкість руху вантажівки та погодні умови.



У результаті він з’їхав з дороги у кювет. Далі кабіна фури перекинулась та затисла українця. На жаль, від отриманих травм молодий чоловік загинув на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словаччині 10 березня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія з України. На жаль, молодий чоловік загинув.Про аварію повідомила пресслужба правоохоронних органів “Polícia SR – Košický kraj” на сторінці в соціальній мережі фейсбук,- пише видання Прикарпаття Online. Як зазначається, ДТП сталась 10 березня між селами Палін та Земплінська Широка. У поліції Словаччини зазначають, що згідно з даними слідства, найімовірніше водій не врахував дорожньої обстановки, швидкість руху вантажівки та погодні умови.У результаті він з’їхав з дороги у кювет. Далі кабіна фури перекинулась та затисла українця. На жаль, від отриманих травм молодий чоловік загинув на місці.

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