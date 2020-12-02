Викрали задля розваги: затримали чоловіків, які поцупили кликуна у центрі Луцька
Сьогодні, 12:20
Правоохоронці спіймали зловмисників, які викрали статую кликуна на перехресті вулиць Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки, що у Луцьку.
Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, у вівторок, 9 березня до поліції звернулася посадовиця міськради та повідомила, що орієнтовно з 22 години 8 березня до 09 години 9 березня у Луцьку на вулиці Лесі Українки викрали скульптуру «Луцького Кликуна». Сума збитку - 15000 гривень.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група для проведення огляду місця події. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліцейські оперативно встановили зловмисників, причетних до скоєння злочину. І знову в цьому допомогла програма «Безпечне місто». Правоохоронці спільно із працівниками департаменту муніципальної варти Луцької міської ради передивилися відео із камер спостереження: на одному з них був зафіксований момент крадіжки.
Уже наступного дня поліцейські встановили осіб, які скоїли крадіжку скульптури. Зловмисники – лучани віком 25 і 35 років. Чоловіки пояснюють, що вкрали скульптуру для розваги, однак сьогодні в управлінні поліції щиро розкаялись у скоєному.
Невдовзі їм оголосять про підозру у вчиненому злочині, слідчі дії тривають.
Скульптуру кликуна вилучили та передадуть у міську раду.
Зазначимо, що це не перша крадіжка саме цього кликуна. У жовтні 2018 року двоє 15-річних лучан уже викрадали скульптуру. Поліцейські знайшли злодіїв, оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, скоєна за попередньою змовою групою осіб) Кримінального Кодексу України. Викраденого кликуна тоді вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скерували до суду.
Також у 2019 році поліцейські повертали місту кликуна, який був викрадений із Театрального Майдану у Луцьку.
Усіх зловмисників покарають.
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Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, у вівторок, 9 березня до поліції звернулася посадовиця міськради та повідомила, що орієнтовно з 22 години 8 березня до 09 години 9 березня у Луцьку на вулиці Лесі Українки викрали скульптуру «Луцького Кликуна». Сума збитку - 15000 гривень.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група для проведення огляду місця події. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліцейські оперативно встановили зловмисників, причетних до скоєння злочину. І знову в цьому допомогла програма «Безпечне місто». Правоохоронці спільно із працівниками департаменту муніципальної варти Луцької міської ради передивилися відео із камер спостереження: на одному з них був зафіксований момент крадіжки.
Уже наступного дня поліцейські встановили осіб, які скоїли крадіжку скульптури. Зловмисники – лучани віком 25 і 35 років. Чоловіки пояснюють, що вкрали скульптуру для розваги, однак сьогодні в управлінні поліції щиро розкаялись у скоєному.
Невдовзі їм оголосять про підозру у вчиненому злочині, слідчі дії тривають.
Скульптуру кликуна вилучили та передадуть у міську раду.
Зазначимо, що це не перша крадіжка саме цього кликуна. У жовтні 2018 року двоє 15-річних лучан уже викрадали скульптуру. Поліцейські знайшли злодіїв, оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, скоєна за попередньою змовою групою осіб) Кримінального Кодексу України. Викраденого кликуна тоді вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скерували до суду.
Також у 2019 році поліцейські повертали місту кликуна, який був викрадений із Театрального Майдану у Луцьку.
Усіх зловмисників покарають.
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