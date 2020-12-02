Викрали задля розваги: затримали чоловіків, які поцупили кликуна у центрі Луцька





Про це



Нагадаємо, у вівторок, 9 березня до поліції звернулася посадовиця міськради та повідомила, що орієнтовно з 22 години 8 березня до 09 години 9 березня у Луцьку на вулиці Лесі Українки



На місце виїжджала слідчо-оперативна група для проведення огляду місця події. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Поліцейські оперативно встановили зловмисників, причетних до скоєння злочину. І знову в цьому допомогла програма «Безпечне місто». Правоохоронці спільно із працівниками департаменту муніципальної варти Луцької міської ради передивилися відео із камер спостереження: на одному з них був зафіксований момент крадіжки.



Уже наступного дня поліцейські встановили осіб, які скоїли крадіжку скульптури. Зловмисники – лучани віком 25 і 35 років. Чоловіки пояснюють, що вкрали скульптуру для розваги, однак сьогодні в управлінні поліції щиро розкаялись у скоєному.



Невдовзі їм оголосять про підозру у вчиненому злочині, слідчі дії тривають.



Скульптуру кликуна вилучили та передадуть у міську раду.



Зазначимо, що це не перша крадіжка саме цього кликуна. У жовтні 2018 року



Також у 2019 році поліцейські повертали місту кликуна, який був викрадений із Театрального Майдану у Луцьку.



Усіх зловмисників покарають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці спіймали зловмисників, які викрали статую кликуна на перехресті вулиць Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки, що у Луцьку.Про це інформує ГУ НП у Волинській області.Нагадаємо, у вівторок, 9 березня до поліції звернулася посадовиця міськради та повідомила, що орієнтовно з 22 години 8 березня до 09 години 9 березня у Луцьку на вулиці Лесі Українки викрали скульптуру «Луцького Кликуна» . Сума збитку - 15000 гривень.На місце виїжджала слідчо-оперативна група для проведення огляду місця події. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Поліцейські оперативно встановили зловмисників, причетних до скоєння злочину. І знову в цьому допомогла програма «Безпечне місто». Правоохоронці спільно із працівниками департаменту муніципальної варти Луцької міської ради передивилися відео із камер спостереження: на одному з них був зафіксований момент крадіжки.Уже наступного дня поліцейські встановили осіб, які скоїли крадіжку скульптури. Зловмисники – лучани віком 25 і 35 років. Чоловіки пояснюють, що вкрали скульптуру для розваги, однак сьогодні в управлінні поліції щиро розкаялись у скоєному.Невдовзі їм оголосять про підозру у вчиненому злочині, слідчі дії тривають.Скульптуру кликуна вилучили та передадуть у міську раду.Зазначимо, що це не перша крадіжка саме цього кликуна. У жовтні 2018 року двоє 15-річних лучан уже викрадали скульптуру . Поліцейські знайшли злодіїв, оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, скоєна за попередньою змовою групою осіб) Кримінального Кодексу України. Викраденого кликуна тоді вилучили та повернули місту . Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скерували до суду.Також у 2019 році поліцейські повертали місту кликуна, який був викрадений із Театрального Майдану у Луцьку.Усіх зловмисників покарають.

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