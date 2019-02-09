У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками





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Суховантаж "Волго Балт 179" йшов із російського Ростова-на Дону до румунського порту Констанца. За попередньою інформацією, десятеро членів екіпажу вдалося врятувати, нині вони у корабельному госпіталі. Одного з постраждалих не знайшли, його пошуки продовжують рятувальники.



Румунські моряки отримали сигнал про лихо від капітана орієнтовно в 6 ранку за місцевим часом. Море було неспокійним, хвилі досягали чотирьох метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно, на борту якого перебували 13 українських моряків. Попередньо, дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти.Про це пише ТСН з посиланням на агентство Agerpres.Суховантаж "Волго Балт 179" йшов із російського Ростова-на Дону до румунського порту Констанца. За попередньою інформацією, десятеро членів екіпажу вдалося врятувати, нині вони у корабельному госпіталі. Одного з постраждалих не знайшли, його пошуки продовжують рятувальники.Румунські моряки отримали сигнал про лихо від капітана орієнтовно в 6 ранку за місцевим часом. Море було неспокійним, хвилі досягали чотирьох метрів.

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