вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками

У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками
У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно, на борту якого перебували 13 українських моряків. Попередньо, дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти.

Про це пише ТСН з посиланням на агентство Agerpres.

Суховантаж "Волго Балт 179" йшов із російського Ростова-на Дону до румунського порту Констанца. За попередньою інформацією, десятеро членів екіпажу вдалося врятувати, нині вони у корабельному госпіталі. Одного з постраждалих не знайшли, його пошуки продовжують рятувальники.

Румунські моряки отримали сигнал про лихо від капітана орієнтовно в 6 ранку за місцевим часом. Море було неспокійним, хвилі досягали чотирьох метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чорне море, судно, моряки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школярка з Волині виграла стипендію на навчання за кордоном
Сьогодні, 12:53
«Справжніх викликів ще не було», – мер Луцька про перші 100 днів роботи
Сьогодні, 12:40
У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками
Сьогодні, 12:23
Викрали задля розваги: затримали чоловіків, які поцупили кликуна у центрі Луцька
Сьогодні, 12:20
Влада Луцька хоче змінити дні роботи авторинку
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії Українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії
31 січень, 06:33
У Португалії затримали судно з українськими моряками, яке перевозило 2,5 тонни кокаїну У Португалії затримали судно з українськими моряками, яке перевозило 2,5 тонни кокаїну
09 лютий, 2019, 00:51
В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ
22 січень, 01:19
В Чорному морі затонув російський корабель В Чорному морі затонув російський корабель
17 січень, 17:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України. ФОТО
Сьогодні, 13:38
 0
«Зима дала прикурити»: на розчищення волинських доріг витратили більше грошей, ніж планували
Сьогодні, 13:30
 0
Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО
Сьогодні, 13:19
 0
Школярка з Волині виграла стипендію на навчання за кордоном
Сьогодні, 12:53
 0
«Справжніх викликів ще не було», – мер Луцька про перші 100 днів роботи
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8