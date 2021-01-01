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«Справжніх викликів ще не було», – мер Луцька про перші 100 днів роботи

«Справжніх викликів ще не було», – мер Луцька про перші 100 днів роботи
Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає, що серйозних труднощів та викликів, з якими йому було б важко справитися за перших 100 днів його роботи на посаді ще не було.

Про це йшлося під час пресконференції Ігоря Поліщука.

На запитання журналістів про найскладніші моменти у роботі, він відповів: «Справжніх викликів за цих 100 днів ще не було. Були питання, які вимагали більшої праці наших підлеглих, більших фінансових затрат, критичного, нестандартного мислення», – сказав Ігор Поліщук.

Щодо складних питань, то це, за його словами, найперше – адаптація до роботи в умовах нової територіальної громади, оскільки до Луцька приєдналося чимало сіл (робота із старостами, із новими проблемами, із більшою територією, але разом із тим із новими можливостями).

Непростим завданням називає мер Луцька і формування бюджету.

«Непросто це і через коронавірус, через те, що ми не знаємо, що буде завтра. До формування бюджету потрібно було підходити вкрай виважено, обережно і раціонально. Сформувати його треба було таким чином, щоб він був виконаний і щоб в нас завжди був запас на випадок того, що ситуація з коронавірусом погіршиться. Непрости бюджет був і серез те, що потрібно було врахувати всі потреби громад. До того ж, бюджет приймали у скорочені строки. До речі, бюджет прийняли вперше за рекордну кількість часу на сесії – пів години. І фактично одноголосно», - сказав Поліщук.

Він додав, що загалом зараз задоволений роботою депутатського корпусу, а також виконавчого комітету.

Щодо боротьби зі сніговими заметами, то Ігор Поліщук каже, що, на його думку, місто непогано впоралося, зважаючи на наявний на той момент ресурс. Були недопрацювання, але, каже мер, не допустили колапсу.

«Сніг не був викликом», – резюмував Поліщук. Виклики, на його думку, – попереду.

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Теги: мер Луцька, Ігор Поліщук, пресконференція, перші 100 днів роботи
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Коментарі 1
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Яких це 100 днів.Поліщук(Палиця)керує містом більше двох років,ось за це і потрібно нести відповідальність.Покращення життя лучан якесь примарне,а Луцьк стає просто провінцією.
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