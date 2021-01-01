Де на Волині будуть відключати світло 12 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Володимир -Волинський:магазин "3000",Художня школа, Стоматполіклініка,Релігійна громада Свідки Єговим-н "Автоленд" м. Володимир-Волинський:вул.Устилузька 50-66,35-73, Лугова 3-9,4-10, Набережна1-9,10, Драгоманова 48-58,39, Козацька 5-17,4-18, Тіниста, Довбуша 7а, Білобережна 1-13, пров.Полтавський 5-11,2-12.1.9:00 -16:00м. Горохів:вул. Князя Володимира1. 09:30 – 16:30с. Михалє вул. Над Бугом і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-74 для кап.ремонту ПЛ 09:30 – 16:30 БК с.ЗавидівКонтора с.ЗавидівАТ "УКРПОШТА"ВЗ с.ЗавидівФОП Хом`як О.Я.-Магазин с.Завидів с. Завидів вул.Центральна і прилеглі3. КТП-45 для кап.ремонту обладнання КТП 10:00 – 16:00 с. Грибовиця вул. Шкільна і прилеглі4. ПЛ-10кВ Л-04-04 до ЛР-34 для установки підкосів 09:30 – 16:00 ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" СКЗ с.Мишів с.Біличі хутір підгайний, вул.Підлісна і прилеглі, с.Грибовиця вул. Шкільна і прилеглі5. ПЛ-10кВ Л-04-05 до ВН-2 в ЗТП-32 для установки підкосів 09:30 – 16:00 с.Мишів вул.8Березня, вул.Жовтнева і прилеглі6. ПЛ-10кВ Л-04-06 для установки підкосів 09:30 – 16:00 ФОП Панасюк В.Є. Зерносклад с.ДревиніФОП ОЖУХ І.М. Зерносклад с.Древиніклуб с.Древині,ФОП Кошлата Ю.М. Магазин с.Древині,КНП"ІваничівськийРЦПМСД" ФАП с.Древині, ФОП Пасічник І.М. Магазин с.Лугове, КНП"ІваничівськийРЦПМСД" ФАП с.Лугове,ФОП Марчук В.В. Гаражі-склад смт Іваничі,ФОП ДМИТРУК С.О. Адмінприміщення, смт ІваничіФОП ДМИТРУК С.О. Гараж тІваничів.Заводська 12, ФОП ЧИТАНАВА Д.М. Приміщення вагова ІваничіФОП Матіюк А.Є. Столярний цехІваничі, ФОП ГОНЧАР А.І. Приміщення складу Іваничі,ФОП Крищук А.В.ГаражІваничі,ФОП Крищук А.В.КонтораІваничі,с.Древині школа с.Древині, с.Лугове, смт.Іваничі вул.Заводська1. 09:00 - 17:00 с. Добре, вул. Набережна, вул. Нове Село, вул. Садова2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка3. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)4. ПЛ-0,4 кВ Л-2, КТП-24044 09:00 - 17:00 с. Воєгоще, вул. Зарічна, пров. Тихий1 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-171 8:30-16:00 с.Завітне - школа,дитсадок,клуб,медпункт, церкваФОП Морозова Лариса ДмитрівнаФОП Юскевич Микола Ульяновичс.Завітневул.Колгоспна,1-19/непарні/,вул.Киричука,1-17,вул.Шевечнка,40-76,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-16:00с.Ставок,вул.Кузнєцова, вул.Молодіжна3 ПЛ0,4 кВ від КТП-354 8:30-16:00 СГОК "Котів" - контора4 ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-16:00с.Прилуцькевул.Садова,буд. 1-55, вул.Ст.Бойка,1-30,5 ПЛ10 кВ Л14-05 частково 8:30-16:00ОК "Новий масив"ФОП Ройко М.В. - цехсмт.Цуманьвул.Б.Хмельницького,буд.1-65,вул. Бузкова, вул.Стрітенська,вул. Мальовнича, вул. Зорянавул.Д.Галицького, вул. Шкільнавул.Відродження, вул.Хліборобська1. 9:00-17:00ФОП Давидюк О.В, Комунальне підприємство «Екомунсервіс», ФОП Чик С.ЄДубівське споживче товариствоВолинська дирекція АТ «Укрпошта»ОСББ «Шкільна 2»,ФОП Доннікова О.ПВиконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської областіОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Шкільна"6Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної радиФОП Буднік Є.А, ФО Савич С.М смт.Люблинець2. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.М,Ковельське МТМОМале ПП «Пролісок»,Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили,Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська3. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»Ковельське МТМО,Дубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ «Облапське»Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя,ФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,Публічне акціонерне товариство « Укртелеком»Волинська філія, с.Городищес.Красноволяс.Гредьки4. 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»Поворська сільська рада,ФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана,ФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»Ковельське МТМО,ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.ВФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка5.ПЛ-0,4кВ від КТП№4599:00-17:00 ФОП Мостика О.М, ФОП Стасюк В.ІФОП Царик М.Г, ФОП Коцюбчик А.ІУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель вул. Я.Мудрого; вул..Айвазовського, вул..Сурікова; вул..Достоєвського; вул..Мирна6.ПЛ-0,4кВ від КТП№779:00-17:00 ФО Максимчук І.І,Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»,Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. Велицьк,Ковельське МТМОФОП Киденько О.М м.Ковельс.Велицьк1. ПЛ-10кв Л-21-01 від ЛР-102 10:00-16:00 ФОП Марчак, Табачук, Каліщук, Шемчук, водобашня, Школа, АТС, ТзОВ СБЕ Україна с.Холопичі повністтю2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-37 9:00-16:00 водобашня с.ст.Загорів вул.Г.Небесної сотні3. КТП-241 9:00-16:00 ФОП Поліщук, Гошій, медпункт с.Войнин вул.Центральна Польова І.Франка1. 09:00-17:00СШ-4, Гуртожиток, «Волиньфарм»,Поліклініка, ВТВ«Світязь», Банк«Акцент»Молочна кухня, Волиньторгінвест,«Супутник», Бар»Кораблик», Салон Гузара, Фуджі експрес, Правккс банк, ПП «Іртан», Маг.»білий Медвідь», ТзОВ «явір плюс», Агенство нерухомості, Бетон Брук Сервіс, ТзОВ «Галицько-Волинський реєстратор», ПФ»»Тревер», Тзов»Мавекс-рембуд»Тзов «Саламандра», ПП»Ватра-плюс»Офіс Більшович, Обмін ВалютиСтрахова компанія»ПЗУ», Просп.Волі, 21, 23Вул.Коперніка, 6 - 102. ПЛ- 0.4 кВ ТП-429 Л-1Чистка ПЛ від гілок 9.00-15.00 КафеЦерква Вул. М.Вовчка 56-70.31-49Даньшина 31-51Вул.Грабовського1 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 09:30-17:00 Теремнівське СТ Луцької РСС с. Піддубці вул. Новокотівська, 9-35, Шолбіна2 ПЛ-10 Л-67-01 від к.7 ЗТП-83 (ЗТП-85, КТП-424, 354, 284, 425, 429) 13:00-17:00 Школа с. Княгининок, ФОП Калитюк Ю.С. – кіоскФОП Білокурець М.А. – кафе«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база«Укртелеком» - АТС с. КнягининокБудинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок, Милушівське споживче т-во – магазин, ФОП Куренда А.М. – готельФОП Ляшук В.П. – магазин,ФОП Арсенюк С.О. – павільйон,ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйонВУЖКГ Княгининок – котельня,«Дарлісад» - будинок прорабської,«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна (ліва сторона, як їхати на Ковель), Спортивна, Дружби, Промислова, Садова, Молодіжна3 ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.4 ЗТП-419 (КТП-205, 216, 217, 299, 311, 360, 484, 499, 650, 717) 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (Артсвердловина №2),с.Воютин: СГПП "Дружба", ПАТ "Укртелеком" (АТС), ФОП Брилевська Орислава Іванівна, с/р с. Воютин (школа, ФАП, клуб), ФОП Карабан Ольга Степанівна, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Філія ПрАТ "Київстар" у м.Львові, ТзОВ "УКРТАУЕР" с. Воютин, с. Несвіч вул. Крачок, 1-20, Романівка4 ПЛ-10 кВ Л-121 від ЛР-53 (ЗТП-850) 10:00 – 17:00 ТзОВ "ЗАБІЯКА" (Ковбасний цех) с. Забороль вул. Володимирська,9/В1. ПЛ-10 Л-56-01 відЛР-222 8:00-18:00 Військова частина 9971,вишка Лайф КТП-507с Рівне- частково сМиловань - частково2. ПЛ-0.4 кв від КТП-32084 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с Висоцьк3. ПЛ-10 Л-26-03 від ПС-110 Шацьк до ЛВН-150,ЛВН-218 8:00-18:00 СВК "Украіна", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович, ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Шацьке Районне споживче товариствоБ/в Профкому ДП Луцького КХП №2ТЗОВ"Електрон" смт ШацькВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 10:00-16:00 с. В.Яблунька2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин). с. Новосілки1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль вул. Кауркова 38 м. Нововолинськвул. Мазепи 1-13, 2-12; Шопена 2-20, Ломоносова 1-5, 2; Кауркова 38-421. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 15:30Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович, Військова частина 9971 с. Млиново2. КТП-290 Л-3 .09:30 - 16:00 с.Заболоття (х.Голуб’є)3. КТП-186 Л-1,2,3 09:30 - 16:30Вет. Лікарня с.м.т.Ратне1 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.ПЛ-0,4кВ ТП-3449:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943 ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4 ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.6 ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині КотельняФОП Стасюк С.М. Магазин7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс « корівники Скуба В.Ф. Побут с.Доросині, вул.Громуш9 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М.магазиншкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева10 ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники1 КТП-213 10:00-16:00 с.Смідинвул:Лугова, Грушевського, Шевченка, Володимира Цалая, Хомича.1 ПЛ-0,4кВКТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова2 ПЛ-0,4кВКТП-111 10:00-15:30 Школа, клуб, котельня, ФАП , церква, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець3 ПЛ-0,4кВКТП-12 10:00-15:30 Пошта, АТС, церква с.Соловичі