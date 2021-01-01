Де на Волині будуть відключати світло 12 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир -Волинський:
магазин "3000",
Художня школа, Стоматполіклініка,
Релігійна громада Свідки Єгови
м-н "Автоленд" м. Володимир-Волинський:
вул.Устилузька 50-66,35-73, Лугова 3-9,4-10, Набережна1-9,10, Драгоманова 48-58,39, Козацька 5-17,4-18, Тіниста, Довбуша 7а, Білобережна 1-13, пров.Полтавський 5-11,2-12.
Горохівський район
1.9:00 -16:00
м. Горохів:
вул. Князя Володимира
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
с. Михалє вул. Над Бугом і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-74 для кап.ремонту ПЛ 09:30 – 16:30 БК с.Завидів
Контора с.Завидів
АТ "УКРПОШТА"ВЗ с.Завидів
ФОП Хом`як О.Я.-Магазин с.Завидів с. Завидів вул.Центральна і прилеглі
3. КТП-45 для кап.ремонту обладнання КТП 10:00 – 16:00 с. Грибовиця вул. Шкільна і прилеглі
4. ПЛ-10кВ Л-04-04 до ЛР-34 для установки підкосів 09:30 – 16:00 ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" СКЗ с.Мишів с.Біличі хутір підгайний, вул.Підлісна і прилеглі, с.Грибовиця вул. Шкільна і прилеглі
5. ПЛ-10кВ Л-04-05 до ВН-2 в ЗТП-32 для установки підкосів 09:30 – 16:00 с.Мишів вул.8Березня, вул.Жовтнева і прилеглі
6. ПЛ-10кВ Л-04-06 для установки підкосів 09:30 – 16:00 ФОП Панасюк В.Є. Зерносклад с.Древині
ФОП ОЖУХ І.М. Зерносклад с.Древині
клуб с.Древині,ФОП Кошлата Ю.М. Магазин с.Древині,КНП"Іваничівський
РЦПМСД" ФАП с.Древині, ФОП Пасічник І.М. Магазин с.Лугове, КНП"Іваничівський
РЦПМСД" ФАП с.Лугове,ФОП Марчук В.В. Гаражі-склад смт Іваничі,ФОП ДМИТРУК С.О. Адмінприміщення, смт Іваничі
ФОП ДМИТРУК С.О. Гараж тІваничі
в.Заводська 12, ФОП ЧИТАНАВА Д.М. Приміщення вагова Іваничі
ФОП Матіюк А.Є. Столярний цех
Іваничі, ФОП ГОНЧАР А.І. Приміщення складу Іваничі,ФОП Крищук А.В.Гараж
Іваничі,ФОП Крищук А.В.Контора
Іваничі,с.Древині школа с.Древині, с.Лугове, смт.Іваничі вул.Заводська
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00 с. Добре, вул. Набережна, вул. Нове Село, вул. Садова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2, КТП-24044 09:00 - 17:00 с. Воєгоще, вул. Зарічна, пров. Тихий
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-171 8:30-16:00 с.Завітне - школа,дитсадок,клуб,медпункт, церква
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Юскевич Микола Ульянович
с.Завітне
вул.Колгоспна,1-19/непарні/,
вул.Киричука,1-17,
вул.Шевечнка,40-76,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-16:00
с.Ставок,
вул.Кузнєцова, вул.Молодіжна
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-354 8:30-16:00 СГОК "Котів" - контора
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-16:00
с.Прилуцьке
вул.Садова,буд. 1-55, вул.Ст.Бойка,1-30,
5 ПЛ10 кВ Л14-05 частково 8:30-16:00
ОК "Новий масив"
ФОП Ройко М.В. - цех
смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,
вул. Бузкова, вул.Стрітенська,
вул. Мальовнича, вул. Зоряна
вул.Д.Галицького, вул. Шкільна
вул.Відродження, вул.Хліборобська
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Давидюк О.В, Комунальне підприємство «Екомунсервіс», ФОП Чик С.Є
Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
ОСББ «Шкільна 2»,ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6
Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Буднік Є.А, ФО Савич С.М смт.Люблинець
2. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М,Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»,Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили,Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
3. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Ковельське МТМО,Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя,ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,Публічне акціонерне товариство « Укртелеком»
Волинська філія, с.Городище
с.Красноволя
с.Гредьки
4. 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада,ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана,ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО,ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
5.
ПЛ-0,4кВ від КТП№459
9:00-17:00 ФОП Мостика О.М, ФОП Стасюк В.І
ФОП Царик М.Г, ФОП Коцюбчик А.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель вул. Я.Мудрого; вул..Айвазовського, вул..Сурікова; вул..Достоєвського; вул..Мирна
6.
ПЛ-0,4кВ від КТП№77
9:00-17:00 ФО Максимчук І.І,Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»,Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк,Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
Локачинський район
1. ПЛ-10кв Л-21-01 від ЛР-102 10:00-16:00 ФОП Марчак, Табачук, Каліщук, Шемчук, водобашня, Школа, АТС, ТзОВ СБЕ Україна с.Холопичі повністтю
2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-37 9:00-16:00 водобашня с.ст.Загорів вул.Г.Небесної сотні
3. КТП-241 9:00-16:00 ФОП Поліщук, Гошій, медпункт с.Войнин вул.Центральна Польова І.Франка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
СШ-4, Гуртожиток, «Волиньфарм»,
Поліклініка, ВТВ«Світязь», Банк«Акцент»
Молочна кухня, Волиньторгінвест,
«Супутник», Бар»Кораблик», Салон Гузара, Фуджі експрес, Правккс банк, ПП «Іртан», Маг.»білий Медвідь», ТзОВ «явір плюс», Агенство нерухомості, Бетон Брук Сервіс, ТзОВ «Галицько-Волинський реєстратор», ПФ»»Тревер», Тзов»Мавекс-рембуд»
Тзов «Саламандра», ПП»Ватра-плюс»
Офіс Більшович, Обмін Валюти
Страхова компанія»ПЗУ», Просп.Волі, 21, 23
Вул.Коперніка, 6 - 10
2. ПЛ- 0.4 кВ ТП-429 Л-1
Чистка ПЛ від гілок 9.00-15.00 Кафе
Церква Вул. М.Вовчка 56-70.31-49
Даньшина 31-51
Вул.Грабовського
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 09:30-17:00 Теремнівське СТ Луцької РСС с. Піддубці вул. Новокотівська, 9-35, Шолбіна
2 ПЛ-10 Л-67-01 від к.7 ЗТП-83 (ЗТП-85, КТП-424, 354, 284, 425, 429) 13:00-17:00 Школа с. Княгининок, ФОП Калитюк Ю.С. – кіоск
ФОП Білокурець М.А. – кафе
«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база
«Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок, Милушівське споживче т-во – магазин, ФОП Куренда А.М. – готель
ФОП Ляшук В.П. – магазин,ФОП Арсенюк С.О. – павільйон,ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйон
ВУЖКГ Княгининок – котельня,«Дарлісад» - будинок прорабської,«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна (ліва сторона, як їхати на Ковель), Спортивна, Дружби, Промислова, Садова, Молодіжна
3 ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.4 ЗТП-419 (КТП-205, 216, 217, 299, 311, 360, 484, 499, 650, 717) 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (Артсвердловина №2),
с.Воютин: СГПП "Дружба", ПАТ "Укртелеком" (АТС), ФОП Брилевська Орислава Іванівна, с/р с. Воютин (школа, ФАП, клуб), ФОП Карабан Ольга Степанівна, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Філія ПрАТ "Київстар" у м.Львові, ТзОВ "УКРТАУЕР" с. Воютин, с. Несвіч вул. Крачок, 1-20, Романівка
4 ПЛ-10 кВ Л-121 від ЛР-53 (ЗТП-850) 10:00 – 17:00 ТзОВ "ЗАБІЯКА" (Ковбасний цех) с. Забороль вул. Володимирська,9/В
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-56-01 відЛР-222 8:00-18:00 Військова частина 9971,вишка Лайф КТП-507
с Рівне- частково сМиловань - частково
2. ПЛ-0.4 кв від КТП-32084 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с Висоцьк
3. ПЛ-10 Л-26-03 від ПС-110 Шацьк до ЛВН-150,ЛВН-218 8:00-18:00 СВК "Украіна", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"
ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович, ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Шацьке Районне споживче товариство
Б/в Профкому ДП Луцького КХП №2
ТЗОВ"Електрон" смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 10:00-16:00 с. В.Яблунька
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин). с. Новосілки
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль вул. Кауркова 38 м. Нововолинськ
вул. Мазепи 1-13, 2-12; Шопена 2-20, Ломоносова 1-5, 2; Кауркова 38-42
Ратнівський район
1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 15:30
Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович, Військова частина 9971 с. Млиново
2. КТП-290 Л-3 .
09:30 - 16:00 с.Заболоття (х.Голуб’є)
3. КТП-186 Л-1,2,3 09:30 - 16:30
Вет. Лікарня с.м.т.Ратне
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2
ПЛ-0,4кВ ТП-344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4 ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
6 ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині Котельня
ФОП Стасюк С.М. Магазин
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс « корівники Скуба В.Ф. Побут с.Доросині, вул.Громуш
9 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М.магазин
шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева
10 ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники
Старовижівський район
1 КТП-213 10:00-16:00 с.Смідин
вул:Лугова, Грушевського, Шевченка, Володимира Цалая, Хомича.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-111 10:00-15:30 Школа, клуб, котельня, ФАП , церква, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-12 10:00-15:30 Пошта, АТС, церква с.Соловичі
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир -Волинський:
магазин "3000",
Художня школа, Стоматполіклініка,
Релігійна громада Свідки Єгови
м-н "Автоленд" м. Володимир-Волинський:
вул.Устилузька 50-66,35-73, Лугова 3-9,4-10, Набережна1-9,10, Драгоманова 48-58,39, Козацька 5-17,4-18, Тіниста, Довбуша 7а, Білобережна 1-13, пров.Полтавський 5-11,2-12.
Горохівський район
1.9:00 -16:00
м. Горохів:
вул. Князя Володимира
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
с. Михалє вул. Над Бугом і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-74 для кап.ремонту ПЛ 09:30 – 16:30 БК с.Завидів
Контора с.Завидів
АТ "УКРПОШТА"ВЗ с.Завидів
ФОП Хом`як О.Я.-Магазин с.Завидів с. Завидів вул.Центральна і прилеглі
3. КТП-45 для кап.ремонту обладнання КТП 10:00 – 16:00 с. Грибовиця вул. Шкільна і прилеглі
4. ПЛ-10кВ Л-04-04 до ЛР-34 для установки підкосів 09:30 – 16:00 ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" СКЗ с.Мишів с.Біличі хутір підгайний, вул.Підлісна і прилеглі, с.Грибовиця вул. Шкільна і прилеглі
5. ПЛ-10кВ Л-04-05 до ВН-2 в ЗТП-32 для установки підкосів 09:30 – 16:00 с.Мишів вул.8Березня, вул.Жовтнева і прилеглі
6. ПЛ-10кВ Л-04-06 для установки підкосів 09:30 – 16:00 ФОП Панасюк В.Є. Зерносклад с.Древині
ФОП ОЖУХ І.М. Зерносклад с.Древині
клуб с.Древині,ФОП Кошлата Ю.М. Магазин с.Древині,КНП"Іваничівський
РЦПМСД" ФАП с.Древині, ФОП Пасічник І.М. Магазин с.Лугове, КНП"Іваничівський
РЦПМСД" ФАП с.Лугове,ФОП Марчук В.В. Гаражі-склад смт Іваничі,ФОП ДМИТРУК С.О. Адмінприміщення, смт Іваничі
ФОП ДМИТРУК С.О. Гараж тІваничі
в.Заводська 12, ФОП ЧИТАНАВА Д.М. Приміщення вагова Іваничі
ФОП Матіюк А.Є. Столярний цех
Іваничі, ФОП ГОНЧАР А.І. Приміщення складу Іваничі,ФОП Крищук А.В.Гараж
Іваничі,ФОП Крищук А.В.Контора
Іваничі,с.Древині школа с.Древині, с.Лугове, смт.Іваничі вул.Заводська
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00 с. Добре, вул. Набережна, вул. Нове Село, вул. Садова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2, КТП-24044 09:00 - 17:00 с. Воєгоще, вул. Зарічна, пров. Тихий
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-171 8:30-16:00 с.Завітне - школа,дитсадок,клуб,медпункт, церква
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Юскевич Микола Ульянович
с.Завітне
вул.Колгоспна,1-19/непарні/,
вул.Киричука,1-17,
вул.Шевечнка,40-76,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-16:00
с.Ставок,
вул.Кузнєцова, вул.Молодіжна
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-354 8:30-16:00 СГОК "Котів" - контора
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-16:00
с.Прилуцьке
вул.Садова,буд. 1-55, вул.Ст.Бойка,1-30,
5 ПЛ10 кВ Л14-05 частково 8:30-16:00
ОК "Новий масив"
ФОП Ройко М.В. - цех
смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,
вул. Бузкова, вул.Стрітенська,
вул. Мальовнича, вул. Зоряна
вул.Д.Галицького, вул. Шкільна
вул.Відродження, вул.Хліборобська
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Давидюк О.В, Комунальне підприємство «Екомунсервіс», ФОП Чик С.Є
Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
ОСББ «Шкільна 2»,ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6
Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Буднік Є.А, ФО Савич С.М смт.Люблинець
2. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М,Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»,Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили,Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
3. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Ковельське МТМО,Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя,ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,Публічне акціонерне товариство « Укртелеком»
Волинська філія, с.Городище
с.Красноволя
с.Гредьки
4. 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада,ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана,ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО,ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
5.
ПЛ-0,4кВ від КТП№459
9:00-17:00 ФОП Мостика О.М, ФОП Стасюк В.І
ФОП Царик М.Г, ФОП Коцюбчик А.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель вул. Я.Мудрого; вул..Айвазовського, вул..Сурікова; вул..Достоєвського; вул..Мирна
6.
ПЛ-0,4кВ від КТП№77
9:00-17:00 ФО Максимчук І.І,Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»,Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк,Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
Локачинський район
1. ПЛ-10кв Л-21-01 від ЛР-102 10:00-16:00 ФОП Марчак, Табачук, Каліщук, Шемчук, водобашня, Школа, АТС, ТзОВ СБЕ Україна с.Холопичі повністтю
2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-37 9:00-16:00 водобашня с.ст.Загорів вул.Г.Небесної сотні
3. КТП-241 9:00-16:00 ФОП Поліщук, Гошій, медпункт с.Войнин вул.Центральна Польова І.Франка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
СШ-4, Гуртожиток, «Волиньфарм»,
Поліклініка, ВТВ«Світязь», Банк«Акцент»
Молочна кухня, Волиньторгінвест,
«Супутник», Бар»Кораблик», Салон Гузара, Фуджі експрес, Правккс банк, ПП «Іртан», Маг.»білий Медвідь», ТзОВ «явір плюс», Агенство нерухомості, Бетон Брук Сервіс, ТзОВ «Галицько-Волинський реєстратор», ПФ»»Тревер», Тзов»Мавекс-рембуд»
Тзов «Саламандра», ПП»Ватра-плюс»
Офіс Більшович, Обмін Валюти
Страхова компанія»ПЗУ», Просп.Волі, 21, 23
Вул.Коперніка, 6 - 10
2. ПЛ- 0.4 кВ ТП-429 Л-1
Чистка ПЛ від гілок 9.00-15.00 Кафе
Церква Вул. М.Вовчка 56-70.31-49
Даньшина 31-51
Вул.Грабовського
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 09:30-17:00 Теремнівське СТ Луцької РСС с. Піддубці вул. Новокотівська, 9-35, Шолбіна
2 ПЛ-10 Л-67-01 від к.7 ЗТП-83 (ЗТП-85, КТП-424, 354, 284, 425, 429) 13:00-17:00 Школа с. Княгининок, ФОП Калитюк Ю.С. – кіоск
ФОП Білокурець М.А. – кафе
«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база
«Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок, Милушівське споживче т-во – магазин, ФОП Куренда А.М. – готель
ФОП Ляшук В.П. – магазин,ФОП Арсенюк С.О. – павільйон,ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйон
ВУЖКГ Княгининок – котельня,«Дарлісад» - будинок прорабської,«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна (ліва сторона, як їхати на Ковель), Спортивна, Дружби, Промислова, Садова, Молодіжна
3 ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.4 ЗТП-419 (КТП-205, 216, 217, 299, 311, 360, 484, 499, 650, 717) 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (Артсвердловина №2),
с.Воютин: СГПП "Дружба", ПАТ "Укртелеком" (АТС), ФОП Брилевська Орислава Іванівна, с/р с. Воютин (школа, ФАП, клуб), ФОП Карабан Ольга Степанівна, ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Філія ПрАТ "Київстар" у м.Львові, ТзОВ "УКРТАУЕР" с. Воютин, с. Несвіч вул. Крачок, 1-20, Романівка
4 ПЛ-10 кВ Л-121 від ЛР-53 (ЗТП-850) 10:00 – 17:00 ТзОВ "ЗАБІЯКА" (Ковбасний цех) с. Забороль вул. Володимирська,9/В
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-56-01 відЛР-222 8:00-18:00 Військова частина 9971,вишка Лайф КТП-507
с Рівне- частково сМиловань - частково
2. ПЛ-0.4 кв від КТП-32084 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с Висоцьк
3. ПЛ-10 Л-26-03 від ПС-110 Шацьк до ЛВН-150,ЛВН-218 8:00-18:00 СВК "Украіна", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"
ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович, ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Шацьке Районне споживче товариство
Б/в Профкому ДП Луцького КХП №2
ТЗОВ"Електрон" смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 10:00-16:00 с. В.Яблунька
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин). с. Новосілки
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль вул. Кауркова 38 м. Нововолинськ
вул. Мазепи 1-13, 2-12; Шопена 2-20, Ломоносова 1-5, 2; Кауркова 38-42
Ратнівський район
1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 15:30
Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович, Військова частина 9971 с. Млиново
2. КТП-290 Л-3 .
09:30 - 16:00 с.Заболоття (х.Голуб’є)
3. КТП-186 Л-1,2,3 09:30 - 16:30
Вет. Лікарня с.м.т.Ратне
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2
ПЛ-0,4кВ ТП-344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4 ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
6 ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині Котельня
ФОП Стасюк С.М. Магазин
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс « корівники Скуба В.Ф. Побут с.Доросині, вул.Громуш
9 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М.магазин
шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева
10 ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники
Старовижівський район
1 КТП-213 10:00-16:00 с.Смідин
вул:Лугова, Грушевського, Шевченка, Володимира Цалая, Хомича.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-111 10:00-15:30 Школа, клуб, котельня, ФАП , церква, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-12 10:00-15:30 Пошта, АТС, церква с.Соловичі
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