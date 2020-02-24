Школярка з Волині виграла стипендію на навчання за кордоном





Учениця школи №7 Юлія Ткачук буде здобувати освіту в коледжі у Танзанії. Навчання відбувається англійською мовою за програмою Міжнародного бакалаврату. Про свої успіхи та як вдалося отримати стипендію, школярка розповіла



UWC (Коледжі Об’єднаного Світу) – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).



Юлія говорить, що про UWC їй розповіла репетиторка, яка готує до ЗНО з української мови. Заповнила дівчина анкету в жовтні, взяли участь у відборі 282 учні зі всієї України. Конкурс тривав у чотири етапи, через карантин – в онлайн-форматі, хоча в попередні роки проходив у Києві.







“UWC збирає людей, які хочуть змінити світ на краще і я теж хочу це зробити. Коли після завершення всіх завдань мені зателефонували та привітали, що я проходжу до коледжу UWC East Africa в Танзанії, дуже зраділа. У батьків спочатку був шок. Вони були щасливі, але і переживали, що я поїду в Африку. У цьому коледжі вже навчається хлопець із Херсону і він розповів, як там жити і як проходить навчання і всі заспокоїлися", - розповіла дівчина.



Після коледжу є багато перспектив для подальшого розвитку. Юля розглядає два варіанти продовження навчання – вступити до вишу в Америці, куди також можна отримати гранти. А запасним варіантом, розповідає школярка, є університети України.



Цьогоріч Юля здає ЗНО і говорить, що любить командну роботу, тому їй краще готуватися до оцінювання з репетитором. Карантин, вважає, позитивно повпливав на підготовку, адже є можливість сконцентруватися на тих предметах, з яких буде здавати ЗНО.



Тож Юля поки разом з іншими випускниками готується до закінчення навчання в школі, а вже в серпні збирається здобувати освіту в коледжі UWC East Africa.



“Навчання буде проходити англійською. Тому вчіть англійську, вона дає великі можливості для розвитку. Подавайтеся на такі програми. Це чудова можливість побачити світ та поспілкуватися з людьми інших культур”, – звернулася до однолітків дівчина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одинадцятикласниця з Нововолинська – у четвірці школярів з України, які отримали повні стипендії на навчання в коледжах світу від програми UWC.Учениця школи №7буде здобувати освіту в коледжі у Танзанії. Навчання відбувається англійською мовою за програмою Міжнародного бакалаврату. Про свої успіхи та як вдалося отримати стипендію, школярка розповіла БУГу. UWC (Коледжі Об’єднаного Світу) – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).Юлія говорить, що про UWC їй розповіла репетиторка, яка готує до ЗНО з української мови. Заповнила дівчина анкету в жовтні, взяли участь у відборі 282 учні зі всієї України. Конкурс тривав у чотири етапи, через карантин – в онлайн-форматі, хоча в попередні роки проходив у Києві.“UWC збирає людей, які хочуть змінити світ на краще і я теж хочу це зробити. Коли після завершення всіх завдань мені зателефонували та привітали, що я проходжу до коледжу UWC East Africa в Танзанії, дуже зраділа. У батьків спочатку був шок. Вони були щасливі, але і переживали, що я поїду в Африку. У цьому коледжі вже навчається хлопець із Херсону і він розповів, як там жити і як проходить навчання і всі заспокоїлися", - розповіла дівчина.Після коледжу є багато перспектив для подальшого розвитку. Юля розглядає два варіанти продовження навчання – вступити до вишу в Америці, куди також можна отримати гранти. А запасним варіантом, розповідає школярка, є університети України.Цьогоріч Юля здає ЗНО і говорить, що любить командну роботу, тому їй краще готуватися до оцінювання з репетитором. Карантин, вважає, позитивно повпливав на підготовку, адже є можливість сконцентруватися на тих предметах, з яких буде здавати ЗНО.Тож Юля поки разом з іншими випускниками готується до закінчення навчання в школі, а вже в серпні збирається здобувати освіту в коледжі UWC East Africa.“Навчання буде проходити англійською. Тому вчіть англійську, вона дає великі можливості для розвитку. Подавайтеся на такі програми. Це чудова можливість побачити світ та поспілкуватися з людьми інших культур”, – звернулася до однолітків дівчина.

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