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Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО

Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО
В управлінні патрульної поліції Волині сьогодні, 11 березня, на ранковому шикуванні нагородили поліцейських.

Так, за 10 років сумлінної служби нагородили відзнакою капітана поліції Юрія Максимука, капітана поліції Мирославу Шнит, майора поліції Інну Вдовичук, старшого лейтенанта Сергія Лігу та старшого лейтенанта Сергія Матіюка, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

За 15 років служби відзнаку із рук начальника Андрія Крутня отримав майор поліції Василь Мельничук, майор поліції Сергій Никитюк, майор поліції Вадим Оксенюк, майор поліції Микола Філіпчук, майор поліції Ростислав Бандура, майор поліції Олександр Козодой та капітан поліції Андрій Закусило.

Відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України — медаллю "20 років сумлінної служби" нагородили майора поліції Олександра Мокійця.

Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО
Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО
Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО
Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО
Нагородили волинських поліцейських, які вже десятками років несуть службу в правоохоронних органах. ФОТО


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Теги: патрульна поліція, Волинь, нагороди, правоохоронці
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