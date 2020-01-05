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«Зима дала прикурити»: на розчищення волинських доріг витратили більше грошей, ніж планували

«Зима дала прикурити»: на розчищення волинських доріг витратили більше грошей, ніж планували
Цього року на зимове утримання доріг у Волинській області витратили більше коштів, аніж планували. До того ж, сума може зрости через прогнозовані опади у вигляді мокрого снігу найближчим часом.

Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.

«Якщо у попередні три роки зима, скажімо так, балувала нас, і в нас йшло менше коштів на зимове утримання, то цьогоріч зима дала прикурити», - каже заступник начальника з експлуатаційного утримання Юрій Ришкевич.

Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак зазначив, що на утримання доріг взимку запланували витратити 18 мільйонів гривень. Утім, на сьогодні на ці потреби вже витратили 28 мільйонів. Анатолій Посполітак також зауважив, що днями в області прогнозують опади у вигляді мокрого снігу, тож сума може зрости.


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Теги: зима, дороги, розчищення, кошти, витрати, Волинь
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