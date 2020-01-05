«Зима дала прикурити»: на розчищення волинських доріг витратили більше грошей, ніж планували

Цього року на зимове утримання доріг у Волинській області витратили більше коштів, аніж планували. До того ж, сума може зрости через прогнозовані опади у вигляді мокрого снігу найближчим часом.Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.«Якщо у попередні три роки зима, скажімо так, балувала нас, і в нас йшло менше коштів на зимове утримання, то цьогоріч зима дала прикурити», - каже заступник начальника з експлуатаційного утриманняНачальник Служби автомобільних доріг у Волинській областізазначив, що на утримання доріг взимку запланували витратити 18 мільйонів гривень. Утім, на сьогодні на ці потреби вже витратили 28 мільйонів. Анатолій Посполітак також зауважив, що днями в області прогнозують опади у вигляді мокрого снігу, тож сума може зрости.