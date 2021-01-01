Чотири луцькі забудовники вступили до Конфедерації будівельників України. ФОТО

Декілька луцьких компаній, що займаються будівництвом, вступили до Конфедерації будівельників України.Сьогодні, 11 березня, під час розширеного виїзного засідання регіональних представників КБУ представникам компаній вручили сертифікати про вступ.Голова Ради директорів Конфедерації будівельників Українирозповів, що рішення про вступ 4 луцьких забудовників до конфедерації прийняли під час минулого засідання Ради директорів. Зокрема, до цієї організації вступили компанія «БетонБрукСервіс», ТОВ «ВО Інженірінг», ПП «Рембуд», а також ПП «Форест Україна».«Сподіваюся, що це тільки початок і тут буде велика і сильна організація конфедерації», - сказав Олександр Ротов.Зауважимо, що Конфедерація будівельників України (КБУ) – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку. КБУ працює з 2005 року і наразі об’єднує понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань та має свої представництва в усіх регіонах України.17 лютого 2021 року на засіданні Ради директорів КБУ регіональним представником об’єднання на Волині обрали, директора Будівельної компанії «Інвестор». Сьогодні ж, 11 березня, Олександр Ротов урочисто представив Андрія Разумовського колегам та усім присутнім на засіданні.