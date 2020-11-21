Відійшла у вічність луцька лікарка-кардіолог

Ірина Казанджа.



Про це



«Інтелігентність, мудрість, ерудованість, професіоналізм, доброзичливість — ось ті риси, які були притаманні Ірині Григорівні протягом її життєвого та трудового шляху та які залишаться в пам’яті колег, друзів та пацієнтів. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної. Переконані у тому, що Царство Небесне заслужено нею, її працею лікаря та людською долею», - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.





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