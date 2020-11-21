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Відійшла у вічність луцька лікарка-кардіолог

Відійшла у вічність луцька лікарка-кардіолог
Померла лікарка-кардіолог Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Казанджа.

Про це повідомляють на сайті медзакладу.

«Інтелігентність, мудрість, ерудованість, професіоналізм, доброзичливість — ось ті риси, які були притаманні Ірині Григорівні протягом її життєвого та трудового шляху та які залишаться в пам’яті колег, друзів та пацієнтів. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної. Переконані у тому, що Царство Небесне заслужено нею, її працею лікаря та людською долею», - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.

Відійшла у вічність луцька лікарка-кардіолог

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Теги: Ірина Казанджа, померла, лікар-кардіолог
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