Відійшла у вічність луцька лікарка-кардіолог
Сьогодні, 15:00
Померла лікарка-кардіолог Волинської обласної клінічної лікарні Ірина Казанджа.
Про це повідомляють на сайті медзакладу.
«Інтелігентність, мудрість, ерудованість, професіоналізм, доброзичливість — ось ті риси, які були притаманні Ірині Григорівні протягом її життєвого та трудового шляху та які залишаться в пам’яті колег, друзів та пацієнтів. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної. Переконані у тому, що Царство Небесне заслужено нею, її працею лікаря та людською долею», - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.
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Про це повідомляють на сайті медзакладу.
«Інтелігентність, мудрість, ерудованість, професіоналізм, доброзичливість — ось ті риси, які були притаманні Ірині Григорівні протягом її життєвого та трудового шляху та які залишаться в пам’яті колег, друзів та пацієнтів. Висловлюємо щире співчуття рідним покійної. Переконані у тому, що Царство Небесне заслужено нею, її працею лікаря та людською долею», - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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