На Волині встановлять ще дві системи зважування транспорту в русі

На волинських дорогах цьогоріч планують облаштувати ще дві системи зважування в русі (так звані WiM).Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській областінагадав, що в області вже побудували дві такі системи для зважування транспорту – поблизу Володимира-Волинського та Копачівки. Однак, їх ще не здали в експлуатацію через вимоги щодо підключення до електроенергії.«Повинні бути трансформатори. Держава пішла на ці витрати, адже перевантажені вантажівки завдають велику шкоду, руйнуючи дороги», - наголосив він.За його словами, цьогоріч в області хочуть облаштувати ще дві системи зважування – у районі Маневицького перехрестя та за Колками.«Волинська область немає своїх кар’єрів, щебінь везуть з Рівненщини. Машини йдуть, як правило, дорогою, або «вбитою»через Осницю. Таким чином, встановивши комплекси для зважування, «закриємо» дорогу і не дамо здійснювати перевантаження, а відповідно й руйнувати дороги», - наголосив Посполітак.