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На Волині встановлять ще дві системи зважування транспорту в русі

На Волині встановлять ще дві системи зважування транспорту в русі
На волинських дорогах цьогоріч планують облаштувати ще дві системи зважування в русі (так звані WiM).

Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.

Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак нагадав, що в області вже побудували дві такі системи для зважування транспорту – поблизу Володимира-Волинського та Копачівки. Однак, їх ще не здали в експлуатацію через вимоги щодо підключення до електроенергії.

«Повинні бути трансформатори. Держава пішла на ці витрати, адже перевантажені вантажівки завдають велику шкоду, руйнуючи дороги», - наголосив він.

За його словами, цьогоріч в області хочуть облаштувати ще дві системи зважування – у районі Маневицького перехрестя та за Колками.

«Волинська область немає своїх кар’єрів, щебінь везуть з Рівненщини. Машини йдуть, як правило, дорогою М-07, або «вбитою» Т-18-02 через Осницю. Таким чином, встановивши комплекси для зважування, «закриємо» дорогу і не дамо здійснювати перевантаження, а відповідно й руйнувати дороги», - наголосив Посполітак.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, автошляхи, дорога, система зважування в русі
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