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У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень

У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень
Завершують реконструкцію приймальних відділень опорних лікарень Волинського госпітального округу. За сприятливих погодних умов усі будівельні роботи планують завершити до 31 березня 2021 року.

Про це інформує Волинська ОДА.

Нагадаємо, що на Волині в рамках програми Президента України «Велике будівництво» будують сім сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях, з яких на чотирьох вже завершені основні будівельні роботи.

Очікують лише встановлення медичного обладнання. Адже Міністерство охорони здоров’я України централізовано для приймальних відділень закупило комп’ютерні томографи, що допоможуть швидше проводити якіснішу та точнішу діагностику.

Тривають будівельні роботи у відділеннях Волинської обласної клінічної лікарні, Луцької міської клінічної лікарні та Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

Стан виконання будівельних робіт проаналізували на робочій зустрічі профільні заступники голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа та Людмила Тимощук спільно із представниками підрядних будівельних організацій.

У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень


Забудовники розповіли про стан виконання будівельних робіт на своїх об’єктах. Стверджують, що будівельні роботи виходять на фінішну пряму.

Наразі на усіх об’єктах активно тривають внутрішні ремонтні роботи.

Так, рівень виконання будівельних робіт приймального виділення Волинської обласної лікарні становить понад 80%. Там завершують внутрішні будівельні роботи та встановлють медичне обладнання.

Готовність приймального відділення Луцької міської лікарні - 60%.

У приймальному відділенні Ковельської лікарні ремонтні роботи завершені на 76%.

За сприятливих погодних умов будівельники готові приступити до виконання зовнішніх фасадних робіт та облаштування благоустрою.

Важливо, що усі приймальні відділення мають мати три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та вхід в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.

Зазначають, що реконструйовані приймальні відділення стануть міні-лікарнями із сучасним обладнанням, де волиняни зможуть отримати оперативну та якісну медичну допомогу. У нових приймальних відділеннях створюють комфортні умови, як для хворих пацієнтів, так і для лікарів, які надаватимуть медичну допомогу.

У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень

У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень

У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень

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Теги: Волинь, реконструкція, лякарня, приймальне відділення
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