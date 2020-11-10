вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з боржника аліментів стягнули понад 100 тисяч гривень

На Волині з боржника аліментів стягнули понад 100 тисяч гривень
На Волині змусили батька сплатити чималу суму аліментів на дитину.

Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

Зокрема, у відділі державної виконавчої служби у місті Луцьку перебувало виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа Луцького міськрайонного суду від 30.11.2017 року про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 2 тис. грн щомісячно.

Тож загалом батько заборгував 102 053, 77 грн аліментів.

У результаті вжитих державним виконавцем заходів примусового виконання, а саме: встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною зброєю, праві полювання, боржник сплатив всю суму заборгованості аліментів у розмірі 115 455, 77 грн. З них 13 402 грн - це штраф за несплату аліментів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аліменти, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень
Сьогодні, 16:00
У Луцьку на хабарі у 2000 доларів спіймали адвоката
Сьогодні, 15:48
На Волині з боржника аліментів стягнули понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 15:35
На Волині встановлять ще дві системи зважування транспорту в русі
Сьогодні, 15:30
Туреччина вводить е-анкету для в'їзду: що зміниться для українців
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи
10 листопад, 2020, 14:30
Волинянку позбавили волі за несплату аліментів Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
01 серпень, 2020, 13:30
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+ «Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
19 червень, 2018, 16:40
На Волині засудили організаторів наркобізнесу На Волині засудили організаторів наркобізнесу
09 березень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу
Сьогодні, 16:38
 0
Луцькрада викупить дитячу залізницю у власність міста
Сьогодні, 16:32
 0
На Волині відремонтують 8 мостів
Сьогодні, 16:30
 0
Розповіли про стан врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі судна
Сьогодні, 16:14
 0
У трьох волинських лікарнях завершують реконструкцію приймальних відділень
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8