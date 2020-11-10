На Волині з боржника аліментів стягнули понад 100 тисяч гривень

На Волині змусили батька сплатити чималу суму аліментів на дитину.Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).Зокрема, у відділі державної виконавчої служби у місті Луцьку перебувало виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа Луцького міськрайонного суду від 30.11.2017 року про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 2 тис. грн щомісячно.Тож загалом батько заборгував 102 053, 77 грн аліментів.У результаті вжитих державним виконавцем заходів примусового виконання, а саме: встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною зброєю, праві полювання, боржник сплатив всю суму заборгованості аліментів у розмірі 115 455, 77 грн. З них 13 402 грн - це штраф за несплату аліментів.