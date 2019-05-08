У Луцьку на хабарі у 2000 доларів спіймали адвоката





За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта, - пише пресслжба управління Служби безпеки України у Волинській області.



Правоохоронці затримали адвоката згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання більшої частини хабара.



Адвокату повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо брання юристу міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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