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У Луцьку на хабарі у 2000 доларів спіймали адвоката

У Луцьку на хабарі у 2000 доларів спіймали адвоката
У Луцьку співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який брав хабар.

За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта, - пише пресслжба управління Служби безпеки України у Волинській області.

Правоохоронці затримали адвоката згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання більшої частини хабара.

Адвокату повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо брання юристу міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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Теги: адвокат, Луцьк, хабар
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Коментарі 3
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Подстава
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Нехай би не брав, то не було б і підстави.А то хотів відмазати водія винного у ДТП. Більшість адвокатів - це рішали та посередники, а ще безсовісні люди.
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Адвокат Лукашук Андрій. Гандон.
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