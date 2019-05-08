У Луцьку на хабарі у 2000 доларів спіймали адвоката
Сьогодні, 15:48
У Луцьку співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який брав хабар.
За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта, - пише пресслжба управління Служби безпеки України у Волинській області.
Правоохоронці затримали адвоката згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання більшої частини хабара.
Адвокату повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо брання юристу міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
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За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта, - пише пресслжба управління Служби безпеки України у Волинській області.
Правоохоронці затримали адвоката згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання більшої частини хабара.
Адвокату повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо брання юристу міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
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Коментарі 3
Подстава
Нехай би не брав, то не було б і підстави.А то хотів відмазати водія винного у ДТП. Більшість адвокатів - це рішали та посередники, а ще безсовісні люди.
Адвокат Лукашук Андрій. Гандон.
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