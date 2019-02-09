Розповіли про стан врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі судна





Про це у своєму Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, - пише



Так, для транспортування критично постраждалої українки на місце направили гелікоптер. Ним мають госпіталізувати жінку до лікарні Констанци.



Стан інших дев'яти врятованих моряків задовільний, вони перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon.



Пошуки ще одного члена екіпажу тривають. Для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги рідним потерпілих моряків запустили гарячу лінію: +40212303660.



Крім того, Ніколенко оприлюдним список 10 врятованих українців, які були на борту "Волго-Балт 179":



Севера Юрій

Хлізнуца Ігор

Чернов Олександр

Гейдай Сергій

Морозов Денис

Соловйов Віталій

Ремішевський Микола

Демєньєтьєв Сергій

Миколаєнко Дмитро

Соколова Ангеліна



Нагадаємо, у Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно, на борту якого перебували 13 українських моряків. Попередньо, дві людини загинули, одна вважається зниклою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля берегів Румунії в Чорному морі зазнало аварії судно "Волго-Балт 179" з українським екіпажем на борту . Цю інформацію підтвердили у МЗС України, де також оприлюднили список врятованих моряків.Про це у своєму Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, - пише ТСН. Так, для транспортування критично постраждалої українки на місце направили гелікоптер. Ним мають госпіталізувати жінку до лікарні Констанци.Стан інших дев'яти врятованих моряків задовільний, вони перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon.Пошуки ще одного члена екіпажу тривають. Для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги рідним потерпілих моряків запустили гарячу лінію: +40212303660.Крім того, Ніколенко оприлюдним список 10 врятованих українців, які були на борту "Волго-Балт 179":Нагадаємо, у Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно, на борту якого перебували 13 українських моряків. Попередньо, дві людини загинули, одна вважається зниклою.

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