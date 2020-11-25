На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу
Сьогодні, 16:38
У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Бучин Любешівського району виявили спалах коронавірусу. Захворіло до тридцяти осіб.
Директор цієї установи Степан Шубич повідомив «Новому життю», що наразі у них виявили 29 хворих. Це – підопічні та деякі працівники.
Також цю інформацію підтвердив медичний директор КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Андрій Гук. Він поінформував, що наразі в стаціонарному ковідному відділенні їхньої установи перебуває 29 осіб. «У 27 із них – лабораторно підтверджений коронавірус. Щодо стану, то пацієнти – із різним ступенем тяжкості недуги», - зазначив Андрій Зіновійович.
У свою чергу, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Микола Деміх розповів: «Підопічні знаходяться в лікарні. Медперсонал – на лікарняному. Тому наразі відділення зачинене. Також провели дезінфекцію приміщення. Загалом ситуація контрольована».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Директор цієї установи Степан Шубич повідомив «Новому життю», що наразі у них виявили 29 хворих. Це – підопічні та деякі працівники.
Також цю інформацію підтвердив медичний директор КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Андрій Гук. Він поінформував, що наразі в стаціонарному ковідному відділенні їхньої установи перебуває 29 осіб. «У 27 із них – лабораторно підтверджений коронавірус. Щодо стану, то пацієнти – із різним ступенем тяжкості недуги», - зазначив Андрій Зіновійович.
У свою чергу, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Микола Деміх розповів: «Підопічні знаходяться в лікарні. Медперсонал – на лікарняному. Тому наразі відділення зачинене. Також провели дезінфекцію приміщення. Загалом ситуація контрольована».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу від коронавірусу померло 6 волинян
Сьогодні, 10:46
У 8 волинян повторно виявили коронавірус
10 березень, 16:27
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу
Сьогодні, 16:38
Луцькрада викупить дитячу залізницю у власність міста
Сьогодні, 16:32
На Волині відремонтують 8 мостів
Сьогодні, 16:30
Розповіли про стан врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі судна
Сьогодні, 16:14