На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу





Директор цієї установи Степан Шубич повідомив



Також цю інформацію підтвердив медичний директор КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Андрій Гук. Він поінформував, що наразі в стаціонарному ковідному відділенні їхньої установи перебуває 29 осіб. «У 27 із них – лабораторно підтверджений коронавірус. Щодо стану, то пацієнти – із різним ступенем тяжкості недуги», - зазначив Андрій Зіновійович.



У свою чергу, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Микола Деміх розповів: «Підопічні знаходяться в лікарні. Медперсонал – на лікарняному. Тому наразі відділення зачинене. Також провели дезінфекцію приміщення. Загалом ситуація контрольована».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Бучин Любешівського району виявили спалах коронавірусу. Захворіло до тридцяти осіб.Директор цієї установиповідомив «Новому життю» , що наразі у них виявили 29 хворих. Це – підопічні та деякі працівники.Також цю інформацію підтвердив медичний директор КП «Любешівська багатопрофільна лікарня». Він поінформував, що наразі в стаціонарному ковідному відділенні їхньої установи перебуває 29 осіб. «У 27 із них – лабораторно підтверджений коронавірус. Щодо стану, то пацієнти – із різним ступенем тяжкості недуги», - зазначив Андрій Зіновійович.У свою чергу, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)розповів: «Підопічні знаходяться в лікарні. Медперсонал – на лікарняному. Тому наразі відділення зачинене. Також провели дезінфекцію приміщення. Загалом ситуація контрольована».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію