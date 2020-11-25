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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу

На Волині у будинку для літніх людей – спалах коронавірусу
У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Бучин Любешівського району виявили спалах коронавірусу. Захворіло до тридцяти осіб.

Директор цієї установи Степан Шубич повідомив «Новому життю», що наразі у них виявили 29 хворих. Це – підопічні та деякі працівники.

Також цю інформацію підтвердив медичний директор КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Андрій Гук. Він поінформував, що наразі в стаціонарному ковідному відділенні їхньої установи перебуває 29 осіб. «У 27 із них – лабораторно підтверджений коронавірус. Щодо стану, то пацієнти – із різним ступенем тяжкості недуги», - зазначив Андрій Зіновійович.

У свою чергу, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Микола Деміх розповів: «Підопічні знаходяться в лікарні. Медперсонал – на лікарняному. Тому наразі відділення зачинене. Також провели дезінфекцію приміщення. Загалом ситуація контрольована».

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Теги: літні люди, будинок, спалах, коронавірус
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