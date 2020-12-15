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Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози

Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози
За прогнозами синоптиків сьогодні ввечері та у ніч на 12 березня на території Волинської області знову сніжитиме.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.

В області буде вітряно, пориви південного вітру, який вдень перейде на західний. Пориви вітру сягатимуть 50-20 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

На автошляхах області – можливе виникнення ожеледиці.


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Теги: снігопад, Волинь, прогноз, синоптики, погода
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