У Луцьку на Ковельській злодій вихопив із рук чоловіка гаманець з грошима

Правоохоронці затримали злодія, який пограбував 44-річного лучанина.Грабіж стався ще у п’ятницю, 5 березня, на вулиці Ковельській у Луцьку. Ввечері невідомий вихопив із рук 44-річного місцевого жителя гаманець з грошима та банківськими картками і втік. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Слідчі за фактом пограбування розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.Через декілька днів, у рамках досудового розслідування, оперативники вийшли на слід злодія. Ним виявився раніше судимий 36-річний лучанин.Наразі вирішують питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, до двох років виправних робіт, або арешту на строк до шести місяців, чи до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.