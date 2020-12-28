Авіатори з Волині отримали ключі від новеньких квартир





Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України у фейсбуці.



Нагадаємо, військовослужбовцям Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна отримали службове житло у Луцьку на



Так, двокімнатні квартири отримали: Бондаренко Олег (житлова площа – 33,4 «квадрати»), Цепло Володимир (33,5 «квадратів»), Умриш Віталій (33,4 «квадрати»), Прокуда Василь (28,4 «квадрати»), Філіпов Олександр (28,4 «квадрати»), Синельник Анатолій (34,6 «квадрати»), Мінченко Сергій (34,8 кв. м), Чемний Михайло (34,5 кв. м) та Березняк Олег (34,7 кв. м).



Трикімнатні квартири виділили: Телюку Олександру (житлова площа – 45,3 кв. м), Самаруку Миколі (45,5 кв. м), Курилу Олександру (45,2 кв. м).



Однокімнатну квартиру виділили Андрію Вдовіцину (житлова площа – 17,6 квадратних метрів).



Квартири збудовані за кошти Міноборони України.





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