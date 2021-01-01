Відомий луцький забудовник Ігор Чорнуха висловився щодо можливих змін у містобудівному законодавстві

На Волині відбулася важлива для будівельної галузі усієї України подія –Участь у дійстві взяв і представник Ради директорів Конфедерації будівельників України, генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»Під час заходу, а також у коментарях журналістам після події керівник відомої луцької компанії-забудовника висловив власну думку щодо тих законодавчих змін у містобудівній галузі, які наразі пропонують для розгляду у парламенті або які ще перебувають на етапі доопрацювання.Зокрема, Ігор Чорнуха зауважив, що як будівельник і як представник Ради директорів КБУ підтримує нову концепцію реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції. Її учасникам засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України у онлайн-форматі презентував перший заступник Міністра розвитку громад та територій УкраїниМинулорічні спроби реформи цієї структури увійшли в протиріччя із чинним законодавством, тож уряд готує нову концепцію, яку вже сформували у законопроєкт, наразі його допрацьовують. За словами Ігоря Чорнухи, він та чимало інших забудовників підтримують саме запропоновані урядом зміни, а не законопроекти №5071 і № 5072, зареєстровані одним із нардепів у Верховній Раді 16 лютого.«Ці законопроекти не можна підтримувати. Я їх детально вивчив. Це не має нічого спільного з реформою», – категорично заявив генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».Згодом у коментарі він пояснив, що мета обох цих законопроектів – додатковий контроль за будівельним бізнесом, додаткові навантаження, введення додаткових атестацій для виконавців робіт. Натомість він та інші будівельники виступають за те, аби будівельникам давали можливість працювати чесно, але водночас і «вільніше дихати» у плані надмірного контролю, перевірок і зобов’язань.«Чому виникла потреба у реформі? По-перше є гостра необхідність прибрати корупційні ризики, які на сьогоднішній день є в будівельній галузі. По-друге – спростити саму процедуру , щоб вона не була сильно забюрократизована і незрозуміла. Ми, будівельники, хочемо простіших і більш прозорих процедур, пов’язаних з електронною системою. Вони автоматично відсікають корупційний ризик . Цього ми очікуємо від реформи», – пояснив Ігор Чорнуха.Будівельники, які сьогодні з нетерпінням чекають завершення реформи, каже Чорнуха, уявляють її в тому форматі, яку пропонує нині Міністерство розвитку громад та територій України.За словами забудовника й представника Ради директорів КБУ, такі заходи, як засідання, що відбулося і зібрало чимало представників і влади, і бізнесу, дають можливість почути зауваження, конструктив і консолідувати зусилля задля швидших змін у законодавстві.«Тут ми чуємо експертів, можемо достукатися до депутатів, до керівництва держави», - каже Ігор Чорнуха. Зауважує, що перебуває у Раді директорів КБУ не так давно. До того, у структурі Ради директорів був його батько – заслужений будівельник України, який, до слова, також був присутній на засіданні.Зауважимо, що у новому законі, в підтримку якого висловився Ігор Чорнуха, буде чотири блоки. Перший стосується реєстраційних функцій. Дозвільно-реєстраційні функції будуть здійснюватися через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розроблену Мінцифрою спільно з Мінрегіоном, і яка вже працює в експериментальному режимі.Наступний блок – архітектурно-будівельний контроль. Ним займатимуться три суб’єкти. За ДІАМ (Державна інспекція архітектури і містобудування) пропонують залишити великі об’єкти підвищеної небезпеки: мости, тунелі, стадіони (СС3).Нова річ – юридичні особи. За прикладом приватних виконавців планують створити інститут юридичних осіб, які зможуть здійснювати контроль від етапу початку будівництва до завершення за об’єктами СС2, СС3 (окрім повноважень ДІАМ), а також СС1 – невеличкі торгові центри та інші об’єкти громадського призначення, де можливі скупчення людей.Органи місцевого самоврядування будуть здійснювати контроль за самочинним будівництвом.Ще один блок - архітектурно-будівельний нагляд над тими, хто здійснюватиме архбудконтроль. Тут головна роль залишається за Мінрегіоном, який надаватиме юридичним особам право здійснення контролю, і буде наглядати за ними. Так само міністерство буде здійснювати нагляд за ДІАМ і об’єктами, підконтрольними органам місцевого самоврядування.Останній блок – введення об’єктів в експлуатацію. По об’єктах СС1, СС2, СС3 (окрім повноважень ДІАМ) ці функції будуть покладені на юридичні особи, які контролювали роботи від самого початку будівництва. Також ДІАМ ухвалюватиме такі рішення в межах своїх повноважень.До кінця весни профільне міністерство хоче прийняти відповідний законопроєкт хоча б у першому читанні.