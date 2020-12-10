Волинь на день стала будівельною столицею України: чому сюди з’їхалися «віпи» галузі. ФОТО

Поблизу Луцька відбулася історична для будівельної галузі усієї країни подія – розширене виїзнеУ комплекс «Гості» у селі Брище з ініціативи регіонального очільника КБУ на Волині, керівника Будівельної компанії «Інвестор»з’їхалося керівництво КБУ, представники будівельного бізнесу з різних регіонів України, мери волинських міст та представники влади області, народні депутати. Перший заступник Міністра розвитку громад та територій Українивзяв участь у заході в онлайн-форматі.Відкрив дійство президент Конфедерації будівельників УкраїниВін наголосив, що Луцьк і Волинь загалом розвиваються у будівельному плані, тож важливо і не випадково, що подія відбувається саме тут.Голова Волинської обласної радиподякував усім присутнім за приїзд й висловив сподівання, що зустріч буде поштовхом до тих змін, які сьогодні вкрай потрібні галузі, зокрема – й на законодавчому рівні.Далі ж в онлайн-режимі виступив перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський. Він розповів про зміни, які чекають українське законодавство у будівельній галузі. У онлайн-форматі до заходу долучився і в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України«Є моменти, які заважають будівельникам ефективно працювати. У нас державних будівельних норм і стандартів – в сумі близько 180 і деякі з них старші, ніж я. Ми розуміємо, що час не стоїть на місці, потрібні зміни. Цьогоріч ми завершимо роботу з внесення змін у майже 30 найбільш важливих ДБН для будівельного ринку. Хочемо зняти ті бар’єри, які заважають будівельникам працювати», – висловився Лозинський.Окрім того, посадовець розповів про нову концепцію реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції.Зауважимо, що минулорічні спроби реформи цієї структури увійшли в протиріччя із чинним законодавством, тож уряд готує нову концепцію, яку вже сформували у законопроєкт, наразі його допрацьовують.Відомо, що у новому законі будестосується реєстраційних функцій. Дозвільно-реєстраційні функції будуть здійснюватися через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розроблену Мінцифрою спільно з Мінрегіоном, і яка вже працює в експериментальному режимі.– архітектурно-будівельний контроль. Ним займатимуться три суб’єкти. За ДІАМ (Державна інспекція архітектури і містобудування) пропонують залишити великі об’єкти підвищеної небезпеки: мости, тунелі, стадіони (СС3).Нова річ – юридичні особи. За прикладом приватних виконавців планують створити інститут юридичних осіб, які зможуть здійснювати контроль від етапу початку будівництва до завершення за об’єктами СС2, СС3 (окрім повноважень ДІАМ), а також СС1 – невеличкі торгові центри та інші об’єкти громадського призначення, де можливі скупчення людей.Органи місцевого самоврядування будуть здійснювати контроль за самочинним будівництвом.Ще- архітектурно-будівельний нагляд над тими, хто здійснюватиме архбудконтроль. Тут головна роль залишається за Мінрегіоном, який надаватиме юридичним особам право здійснення контролю, і буде наглядати за ними. Так само міністерство буде здійснювати нагляд за ДІАМ і об’єктами, підконтрольними органам місцевого самоврядування.– введення об’єктів в експлуатацію. По об’єктах СС1, СС2, СС3 (окрім повноважень ДІАМ) ці функції будуть покладені на юридичні особи, які контролювали роботи від самого початку будівництва. Також ДІАМ ухвалюватиме такі рішення в межах своїх повноважень.До кінця весни Мінрегіон хоче прийняти відповідний законопроект хоча б у першому читанні.Сподівання на те, що ДАБІ якнайшвидше реформують і сфера містобудування матиме певні чіткі правила, висловили мери волинських міст – зокрема, міський голова Нововолинська, мер Ковелята очільник Володимира-Волинського«Проблема – на часі. Ми значно розширили межі міста, і перспективи для будівельної галузі – значні», – зауважив Ігор Чайка. Натомість, додав, чітких «правил гри» для будівельного бізнесу і контролюючого органу – немає.Загалом і присутні представники забудовників, і народні депутати схвально сприйняли за презентовану концепцію реформування ДАБІ.Зокрема, з приводу цього висловилися нардепита. Вони назвали законопроєкт зрозумілим й висловили ініціативу допомогти допрацювати його в рамках роботи профільного комітету.Волинський нардеп В’ячеслав Рубльов зауважив, що готовий стати співатором законопроєкту разом з присутніми на заході колегами-народними обранцями. Він має надію, що вже наступного тижня профільний комітет у парламенті розпочне його розгляд. За його словами, важливо, що під час таких заходів є безпосередня комунікація законотворців з представниками будівельної галузі, які можуть конструктивно обговорювати документ і казати, що у ньому не врахували.«Будь-який законопроєкт має своїх стейкхолдерів – людей, які будуть ним користуватися і яких він стосуватимуться безпосередньо. Тут, під час обговорення законопроєкту, присутні якраз стейкхолдери – будівельники. На основі роботи будівельників у рамках цього закону, ми сподіваємося, кінцевий споживач (теж стейкхолдер) буде мати кінцевий продукт з нижчою ціною. Бо маю надію, що ми заберемо ті бюрократичні і корупційні складові, які були раніше у цій сфері», – висловив сподівання Олександр Аліксійчук.Після обговорення нової концепції реформування ДАБІ голова Ради директорів Конфедерації будівельників Україниурочисто представив Андрія Разумовського колегам та усім присутнім на засіданні як представника КБУ на Волині. Нагадаємо, відповідне рішенняСвоєю чергою, Андрій Разумовський сказав, що своєю місією як регіонального керівника КБУ вважає об’єднання будівельників регіону, спільну роботу задля подолання перепон у роботі будівельників, зв’язок з центральними профільними організаціями та реагування на труднощі. Він додав, що раніше керівником конфедерації на Волині був його батько, відомий на Волині забудовник, тож важливо бути гідною заміною.Опісля ж Олександр Ротов вручив сертифікати. Це, зокрема, компанія «БетонБрукСервіс», ТОВ «ВО Інженірінг», ПП «Рембуд», а також ПП «Форест Україна».Окремим блоком засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України стало обговорення державних програм підтримки будівельної галузі, зокрема – іпотеки під 7%, компенсації за якою нещодавно розпочав Фонд розвитку підприємництва.Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, що КБУ має намір 25 березня провести великий іпотечний форум. Утім, на захід вже сьогодні запросили лідерів з банківського іпотечного кредитування – «Глобус Банк» та «KredoBank», аби вони розповіли про умови отримання іпотеки під 7% та стан реалізації цієї програми.Представниці обох банків висловили сподівання, що після заходу та конструктивного діалогу із забудовниками втілення такого іпотечного кредитування активізується і на Волині. Наразі ж в області, за словами Андрія Разумовського, триває процес акредитації банків та забудовників, які будуть реалізовувати таке кредитування.Зауважимо, що загалом в Україні доступну іпотеку під 7% видаватимуть такі банки: «Глобус Банк», «KredoBank», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «МЕГАБАНК», «OTP Bank Україна», «Укргазбанк».Натомість заступник голови Волинської облдержадміністрації, присутній під час події, пообіцяв, що наступного тижня влаштують пресконференцію, під час якої детально розкажуть про те, які банки саме на Волині можуть надавати такі кредити та на які конкретно об’єкти яких забудовників та на яких саме умовах, аби волиняни були максимально проінформовані з цього приводу.Забудовник Руслан Вайман та голова обласної ради Григорій Недопад зауважили, що аби така іпотека мала успіх, мусять бути державні гарантії. З одного боку – для забудовників, аби вони не боялися продавати свої об’єкти на таких умовах, з іншого боку – для потенційних покупців.Під час розширеного виїзного засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України виступили й висловили свої думки щодо необхідних у будівельній галузі змін і щодо, зокрема, почутого на заході і інші фахівці будівельної галузі. Серед них – представник Ради директорів КБУ, генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха. Він зауважив, що підтримує ту концепцію реформування ДАБІ, яку презентували й має надію, що такі зміни у законодавстві дадуть можливість будівельному бізнесу трохи «вільніше дихати», тож, запевнив він, будівельники дуже чекають завершення реформи.Після дискусій та висловлення пропозицій президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе подякував усім за роботу, а організаторові зустрічі – Андрієві Разумовському – за те, що об’єднав під час такого заходу центральну і місцеву владу, забудовників, фінансові установи, народних депутатів та місцеве самоврядування.«Через невдалу реформу ДАБІ значно зменшилася кількість зданих в експлуатацію будівель. Бачимо й інші негативні моменти. Наше завдання – зробити житло більш доступним і все для того, щоб будівельна галузь була локомотивом розвитку країни», – сказав він.