Волинянка випікає солодкі шедеври за допомогою різноманітних технік. ФОТО

Олександра Вовк, аби наситити свого внутрішнього перфекціоніста і досконало опанувати різноманітні рецепти та техніки солодкої випічки.



Зараз навіть боїться підраховувати, скільки коштів вклала у професійний розвиток, проте затрачені гроші та зусилля повертаються сторицею у вигляді захоплених відгуків від сотень вдячних клієнтів, пише місцеве видання



Книга з рецептами стала настільною



Після закінчення школи Олександра опанувала спеціальність «облік і аудит» у Львівському політесі, проте ні дня не працювала за фахом. Натомість змалечку дівчину вабила кулінарія, і хоча готувати у неї завжди виходило добре, ніколи не розглядала цю сферу як професійну діяльність.



Відколи себе пам’ятає, її улюбленим місцем у домі була кухня, де ще маленькою дівчинкою допомагала готувати мамі та бабусі, а згодом і сама куховарила. Олександра із захопленням переглядала телешоу Юлії Висоцької та штудіювала мамині книги із рецептами, улюбленою з яких було «Солодке печиво» Дарії Цвек. Уже згодом їй не раз казали, що варто і професію обрати відповідну, адже на кухні вона, як риба у воді. Проте Саша, яка в дитинстві була пухкенькою дівчинкою, боялась, що стане іще круглішою, якщо працюватиме кухарем. Тож вивчилась на бухгалтера, отримавши диплом, який хоч і не знадобився у працевлаштуванні, але здобуті знання пізніше таки стали у нагоді.



– Пекти солодощі для родини почала після народження сина. У декретній відпустці було більше вільного часу, тому хотілось частіше тішити рідних домашнім печивом та тістечками. Проте святкові торти замовляла у знайомої кондитерки, бо не була впевнена, що у мене може вийти такий же гарний. Та після народження донечки у другому декреті нарешті наважилась спекти тортик на дитячий день народження, – розповідає жінка.



На той час в Олександри іще не було професійних інструментів, тож довелось користуватись підручними засобами – під поворотний столик для вирівнювання торта прилаштувала звичайну каструлю, а шпатель позичила у мами. Зараз на світлину першого торта Олександра дивиться із посмішкою, проте результат її старань потішив гостей свята смаком та яскравим декором. Надихнувшись таким успіхом, молода жінка почала переглядати роботи досвідчених кондитерів в інтернеті і невдовзі зрозуміла, що самотужки усіх секретів випічки їй не опанувати, а відтак потрібно навчатись у кращих.



Сльози над макаронсами та вогняне шоу на кухні



Перше навчання, яке пройшла Олександра, був майстер-клас Лізи Глінської у Львові, під час якого та ділилась секретами випікання французького тістечка макаронс. Олександра із головою поринула у світ кондитерської справи – занотовувала рецепти, дегустувала, вивчала професійний інвентар та знайомилась із досвідченішими колегами.



Проте коли повернулась додому і сама почала пекти макаронси, у неї чомусь нічого не виходило. Каже, що аж плакала від розпачу, коли не вдавалась чергова партія тістечок із дороговартісної мигдальної муки. Та перші невдачі не змусили опускати руки, вже наступного місяця вирушила до Києва на черговий майстер-клас з випікання та оформленню бісквітних тортів.



– Дуже вдячна своєму чоловіку, який повірив у мене і наполіг, щоб навчалась, незважаючи на високу вартість кулінарних майстер-класів, ціна на які стартує від 300 доларів. Під час триденного майстер-класу у Києві здобула не лише величезний багаж знань, а й не менш цінних знайомств. Серед учасниць лише я була початківицею, адже решта цим займались роками, а у багатьох були власні кондитерські, – розповідає Олександра.



Це зараз вона лише на нюх може визначити, чого не вистачає у тісті, а тоді, озброївшись новими знаннями, відпрацьовувала удома рецепти, які привезла зі столиці. Каже, що непросто на той час було знайти спеціальний кондитерський крем-сир та вершки, за якими довелось їздити аж до Луцька. Шляхом проб і помилок підлаштовувала рецепти під свій смак, адже перший торт, який обтягнула вершковим крем-сиром, видався їй занадто …солоним. Отримані на майстер-класі уміння Олександра невдовзі продемонструвала рідним на дні народження її тата. Для тортика кондитерка готувала вогняне вишневе фламбе, чим надзвичайно потішила своїх дітлахів, адже цей процес супроводжується підпалюванням политої алкоголем вишні, завдяки чому на кухні запалюються справжні феєрверки!



Торт на чотири поверхи та власна майстерня



Шоколадний торт з крем-сиром та вишнею, лимонний з полуницею та лаймом, червоний оксамит з полуницею – справжня феєрія смаків заполонила кухню Олександри, адже слідом за родичами та друзями, її торти усе частіше почали замовляти незнайомі люди. Поступово почала зростати клієнтська база, а зароблені кошти Саша вкладала у інвентар, мріючи про професійний кухонний комбайн, який бачила на столичному майстер-класі.



Разом із колегою з Луцька, яка стала Сашиною провідницею у світі кондитерської справи, побували на майстер-класі по чізкейках. Далі було навчання у Києві, де навчали пекти незвичайні торти – з лавандою, лемонграсом та навіть копченим шоколадом із чорним кунжутом. А одним з найбільш результативних навчань став майстер-клас з мусових тортів.



Зараз в арсеналі Олександри більше тридцяти перевірених рецептів бісквітних, мусових та інших тортів, а також капкейків, чізкейків, макаронсів, які нарешті виходять ідеальними. Проте постійно працює над розширенням асортименту, адже до цього її підштовхують клієнти, серед яких є такі, котрі перепробували усю її випічку. Тож коли телефонують і вчергове просять зробити «щось новеньке», Олександра закочує рукави та береться до справи. Каже, що останнім часом замовникам полюбився «Київський» торт, який пече заледве не щодня.



Якщо раніше на виготовлення торта у неї могло піти три дні, то тепер за день вона може спекти аж п’ять. А на минулорічний День матері Олександра перевершила сама себе, адже за два дні змогла виконати аж 60 замовлень на різні солодощі!А найбільший торт, який досі їй доводилось пекти, – чотириярусний весільний, який важив аж 17 кілограмів. У випіканні солодких шедеврів майстриня використовує продукти найвищої якості – якщо масло, то лише справжнє, якщо шоколад, то бельгійський, якщо ягоди, то з власної присадибної ділянки.



– Мені інколи закидають, мовляв, працюєш вдома, то і часу маєш більше, проте мій робочий день розпочинається о 7 ранку, а закінчується інколи за північ. Кондитеру, який пече удома, доводиться бути і хорошим менеджером, аби організувати усі процеси – від закупки продуктів до ведення сторінки в інстаграмі… А ніхто ж не відміняє хатні клопоти та час, який потрібно приділяти родині. Та не зважаючи на все це, не уявляю себе без улюбленої справи, – каже Олександра.



Аби підтримати доньку, яка вирішила пов’язати життя із кондитерською справою, Сашині батьки подарували їй омріяний комбайн. Тепер процес замішування тіста та збивання кремів став легшим та приємнішим, а ще більше пришвидшила роботу нова професійна духовка, яка нещодавно поповнила її професійний арсенал. Наступна ціль Олександри – вивести свою справу за межі будинку, тому активно облаштовує власну міні-пекарню у літній кухні, де хотіла б працювати уже не сама. Цим, безперечно, її мрії не обмежуються, проте про них Олександра поки не хоче розповідати, адже переконана, що якщо хочеш розсмішити Бога, то варто розказати про свої плани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шість офлайн майстер-класів від іменитих кондитерів та безліч онлайн уроків і курсів за останні три роки – такий шлях пройшла володимирська кондитерка, аби наситити свого внутрішнього перфекціоніста і досконало опанувати різноманітні рецепти та техніки солодкої випічки.Зараз навіть боїться підраховувати, скільки коштів вклала у професійний розвиток, проте затрачені гроші та зусилля повертаються сторицею у вигляді захоплених відгуків від сотень вдячних клієнтів, пише місцеве видання "Слово правди" Після закінчення школи Олександра опанувала спеціальність «облік і аудит» у Львівському політесі, проте ні дня не працювала за фахом. Натомість змалечку дівчину вабила кулінарія, і хоча готувати у неї завжди виходило добре, ніколи не розглядала цю сферу як професійну діяльність.Відколи себе пам’ятає, її улюбленим місцем у домі була кухня, де ще маленькою дівчинкою допомагала готувати мамі та бабусі, а згодом і сама куховарила. Олександра із захопленням переглядала телешоу Юлії Висоцької та штудіювала мамині книги із рецептами, улюбленою з яких було «Солодке печиво» Дарії Цвек. Уже згодом їй не раз казали, що варто і професію обрати відповідну, адже на кухні вона, як риба у воді. Проте Саша, яка в дитинстві була пухкенькою дівчинкою, боялась, що стане іще круглішою, якщо працюватиме кухарем. Тож вивчилась на бухгалтера, отримавши диплом, який хоч і не знадобився у працевлаштуванні, але здобуті знання пізніше таки стали у нагоді.– Пекти солодощі для родини почала після народження сина. У декретній відпустці було більше вільного часу, тому хотілось частіше тішити рідних домашнім печивом та тістечками. Проте святкові торти замовляла у знайомої кондитерки, бо не була впевнена, що у мене може вийти такий же гарний. Та після народження донечки у другому декреті нарешті наважилась спекти тортик на дитячий день народження, – розповідає жінка.На той час в Олександри іще не було професійних інструментів, тож довелось користуватись підручними засобами – під поворотний столик для вирівнювання торта прилаштувала звичайну каструлю, а шпатель позичила у мами. Зараз на світлину першого торта Олександра дивиться із посмішкою, проте результат її старань потішив гостей свята смаком та яскравим декором. Надихнувшись таким успіхом, молода жінка почала переглядати роботи досвідчених кондитерів в інтернеті і невдовзі зрозуміла, що самотужки усіх секретів випічки їй не опанувати, а відтак потрібно навчатись у кращих.Перше навчання, яке пройшла Олександра, був майстер-клас Лізи Глінської у Львові, під час якого та ділилась секретами випікання французького тістечка макаронс. Олександра із головою поринула у світ кондитерської справи – занотовувала рецепти, дегустувала, вивчала професійний інвентар та знайомилась із досвідченішими колегами.Проте коли повернулась додому і сама почала пекти макаронси, у неї чомусь нічого не виходило. Каже, що аж плакала від розпачу, коли не вдавалась чергова партія тістечок із дороговартісної мигдальної муки. Та перші невдачі не змусили опускати руки, вже наступного місяця вирушила до Києва на черговий майстер-клас з випікання та оформленню бісквітних тортів.– Дуже вдячна своєму чоловіку, який повірив у мене і наполіг, щоб навчалась, незважаючи на високу вартість кулінарних майстер-класів, ціна на які стартує від 300 доларів. Під час триденного майстер-класу у Києві здобула не лише величезний багаж знань, а й не менш цінних знайомств. Серед учасниць лише я була початківицею, адже решта цим займались роками, а у багатьох були власні кондитерські, – розповідає Олександра.Це зараз вона лише на нюх може визначити, чого не вистачає у тісті, а тоді, озброївшись новими знаннями, відпрацьовувала удома рецепти, які привезла зі столиці. Каже, що непросто на той час було знайти спеціальний кондитерський крем-сир та вершки, за якими довелось їздити аж до Луцька. Шляхом проб і помилок підлаштовувала рецепти під свій смак, адже перший торт, який обтягнула вершковим крем-сиром, видався їй занадто …солоним. Отримані на майстер-класі уміння Олександра невдовзі продемонструвала рідним на дні народження її тата. Для тортика кондитерка готувала вогняне вишневе фламбе, чим надзвичайно потішила своїх дітлахів, адже цей процес супроводжується підпалюванням политої алкоголем вишні, завдяки чому на кухні запалюються справжні феєрверки!Шоколадний торт з крем-сиром та вишнею, лимонний з полуницею та лаймом, червоний оксамит з полуницею – справжня феєрія смаків заполонила кухню Олександри, адже слідом за родичами та друзями, її торти усе частіше почали замовляти незнайомі люди. Поступово почала зростати клієнтська база, а зароблені кошти Саша вкладала у інвентар, мріючи про професійний кухонний комбайн, який бачила на столичному майстер-класі.Разом із колегою з Луцька, яка стала Сашиною провідницею у світі кондитерської справи, побували на майстер-класі по чізкейках. Далі було навчання у Києві, де навчали пекти незвичайні торти – з лавандою, лемонграсом та навіть копченим шоколадом із чорним кунжутом. А одним з найбільш результативних навчань став майстер-клас з мусових тортів.Зараз в арсеналі Олександри більше тридцяти перевірених рецептів бісквітних, мусових та інших тортів, а також капкейків, чізкейків, макаронсів, які нарешті виходять ідеальними. Проте постійно працює над розширенням асортименту, адже до цього її підштовхують клієнти, серед яких є такі, котрі перепробували усю її випічку. Тож коли телефонують і вчергове просять зробити «щось новеньке», Олександра закочує рукави та береться до справи. Каже, що останнім часом замовникам полюбився «Київський» торт, який пече заледве не щодня.Якщо раніше на виготовлення торта у неї могло піти три дні, то тепер за день вона може спекти аж п’ять. А на минулорічний День матері Олександра перевершила сама себе, адже за два дні змогла виконати аж 60 замовлень на різні солодощі!А найбільший торт, який досі їй доводилось пекти, – чотириярусний весільний, який важив аж 17 кілограмів. У випіканні солодких шедеврів майстриня використовує продукти найвищої якості – якщо масло, то лише справжнє, якщо шоколад, то бельгійський, якщо ягоди, то з власної присадибної ділянки.– Мені інколи закидають, мовляв, працюєш вдома, то і часу маєш більше, проте мій робочий день розпочинається о 7 ранку, а закінчується інколи за північ. Кондитеру, який пече удома, доводиться бути і хорошим менеджером, аби організувати усі процеси – від закупки продуктів до ведення сторінки в інстаграмі… А ніхто ж не відміняє хатні клопоти та час, який потрібно приділяти родині. Та не зважаючи на все це, не уявляю себе без улюбленої справи, – каже Олександра.Аби підтримати доньку, яка вирішила пов’язати життя із кондитерською справою, Сашині батьки подарували їй омріяний комбайн. Тепер процес замішування тіста та збивання кремів став легшим та приємнішим, а ще більше пришвидшила роботу нова професійна духовка, яка нещодавно поповнила її професійний арсенал. Наступна ціль Олександри – вивести свою справу за межі будинку, тому активно облаштовує власну міні-пекарню у літній кухні, де хотіла б працювати уже не сама. Цим, безперечно, її мрії не обмежуються, проте про них Олександра поки не хоче розповідати, адже переконана, що якщо хочеш розсмішити Бога, то варто розказати про свої плани.

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