Пояснили, чому пенсіонери з сіл не можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті Луцька

Володимир Степанов.



На одній із зупинок громадського транспорту Суспільне зустріло пенсіонерку Софію Шпигун. До Луцька жінка приїхала з Боратинської громади. Живе у селі Гірка Полонка. Донедавна, каже, у тролейбусах їздила безплатно, а нині змушена платити за проїзд. Чому втратила пільговий проїзд, каже, не знає.



Пенсіонерка розповідає: відколи у Луцьку ввели електронний квиток у грудні 2019-го року, їздить обласним центром з проблемами.



"Сказали, що ідіть у сільську раду, хай перерахують гроші, тоді будете їздити. Ми їздили з пенсійними, а тепер хоч вертольотом літай", – каже жінка.



Як отримати пільговий електронний квиток для тих, хто не зареєстрований у Луцькій громаді,



Суспільне звернулося у декілька громад поблизу обласного центру. Зі слів голови Боратинської громади Сергія Яручика, питання ще вивчають. У січні до цієї громади приєдналися нові села – дев'ять сільських рад.



У Підгайцівській громаді, яка межує з Луцьком, начальниця відділу соцзахисту Катерина Голубович каже: раніше питанням проїзду пільговиків у селах займалася райдержадміністрація. Нині беруть ці функції на себе і до кінця березня визначать, як забезпечити пільговий проїзд.



Будь-який пенсіонер в Україні має право на безплатний проїзд у громадському транспорті, якщо має при собі відповідний документ, зазначив юрист Олег Огородник. Говорить: за постановою Кабміну в містах з електронною системою обліку оплати квиток має надаватися безплатно.



"Якщо безплатний квиток цей електронний їм не видають, то це уже питання не правове, а політичне, на мій погляд", – говорить Олег Огородник.



Зі слів юриста, висадити пенсіонера незаконно, адже таким чином будуть порушені його права. Каже: у будь-якому випадку для пенсіонерів вартість проїзду вартує нуль гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пільговики, серед яких і пенсіонери, у громадському транспорті Луцька можуть їздити безплатно, лише якщо їх громади придбають для них пільгові електронні квитки, - розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськрадиНа одній із зупинок громадського транспорту Суспільне зустріло пенсіонерку. До Луцька жінка приїхала з Боратинської громади. Живе у селі Гірка Полонка. Донедавна, каже, у тролейбусах їздила безплатно, а нині змушена платити за проїзд. Чому втратила пільговий проїзд, каже, не знає.Пенсіонерка розповідає: відколи у Луцьку ввели електронний квиток у грудні 2019-го року, їздить обласним центром з проблемами."Сказали, що ідіть у сільську раду, хай перерахують гроші, тоді будете їздити. Ми їздили з пенсійними, а тепер хоч вертольотом літай", – каже жінка.Як отримати пільговий електронний квиток для тих, хто не зареєстрований у Луцькій громаді, раніше повідомляли в міській раді . Досі жодна територіальна громада не зверталася до влади міста, щоб вирішити питання пільгового перевезення у громадському транспорті, каже Володимир Степанов. Громади не сплачують кошти в бюджет міста, тому КП "Луцьке підприємство електротранспорту" не може безплатно перевозити пенсіонерів із сіл.Суспільне звернулося у декілька громад поблизу обласного центру. Зі слів голови Боратинської громади, питання ще вивчають. У січні до цієї громади приєдналися нові села – дев'ять сільських рад.У Підгайцівській громаді, яка межує з Луцьком, начальниця відділу соцзахистукаже: раніше питанням проїзду пільговиків у селах займалася райдержадміністрація. Нині беруть ці функції на себе і до кінця березня визначать, як забезпечити пільговий проїзд.Будь-який пенсіонер в Україні має право на безплатний проїзд у громадському транспорті, якщо має при собі відповідний документ, зазначив юрист. Говорить: за постановою Кабміну в містах з електронною системою обліку оплати квиток має надаватися безплатно."Якщо безплатний квиток цей електронний їм не видають, то це уже питання не правове, а політичне, на мій погляд", – говорить Олег Огородник.Зі слів юриста, висадити пенсіонера незаконно, адже таким чином будуть порушені його права. Каже: у будь-якому випадку для пенсіонерів вартість проїзду вартує нуль гривень.

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