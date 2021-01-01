Головні новини 11 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 11 березня.
Упіймали за руку при отриманні хабара керівницю транспортного управління облдержадміністрації Наталю Остапкович. За твердженням поліції, жінка вимагала і отримала півтори тисячі доларів від приватного перевізника, натомість обіцяла перемогу в конкурсі на приміські пасажирські перевезення. До слова, перевізники, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, не раз заявляли, що посадовиця "не чиста на руку". Однак, ні облдержадміністрація, ні поліція досі ніяк не реагували.
Хто в державі будувати заважає? Відповіді сьогодні шукали топові вітчизняні будівельники, профільні міністри та народні депутати. Волинь приймала Конфедерацію будівельників України. Головну перепону було названо – це корумпована і недореформована державна архітектурно-будівельна інспекція, яка, на думку присутніх, гальмує не лише будівельну галузь, а й розвиток економіки в цілому.
Два з половиною мільярди гривень на ремонт міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів мають намір освоїти цього року на Волині. За словами керівника Служби автомобільних доріг області на ці гроші планують відремонтувати близько пів тисячі кілометрів шляхопроводів. Зокрема, проведуть капітальний ремонт міжнародної автодороги М-19 з Доманово на м.Брест, тут вже розпочали роботи. Також працюватимуть над напрямками від Устилуга до Володимира-Волинського, на ділянці Ковель – село Верба, та з Ківерців до Маневич. Серед територіальних доріг пріоритетними будуть напрямки до Шацьких озер.
92-річна бабуся з села Бережанки, що на Горохівщині, ледь не задубіла в холодній хаті, бо газова служба вирішила порятувати стареньку від аварійного витоку газу. Але замість ремонту газовий стояк просто перекрили. При цьому навіть не завдали собі клопоту попередити власницю оселі. Ні про витік, ні про те, що позбавили газу. А чи витікало? І чому газові служби діють як партизани у підпіллі – з’ясовували наші журналісти.
До 40 тисяч нових заражень та тисяча смертей на добу, – такий невтішний прогноз зробили в Національній академії наук України. Прогнозується, що третя коронавірусна хвиля буде значно вищою і стрімкішою. ЇЇ пік припаде на початок квітня і триватиме до середини травня. Щоб запобігти зростанню захворюваності, констатують науковці, слід було би досягти рівня вакцинації не менше 50% населення. Однак темпи і досі дуже невисокі. Міністр охорони здоров’я покладає відповідальність за проведення імунізації на місцеві управління охорони здоров’я. За тиждень Степанов вимагає вийти на щеплення 250 тис. людей. Зараз ця цифра ледь сягає 25 тисяч. На Волині звітують про завершення першого етапу вакцинації – імунізували понад 800 осіб.
Знайшли луцького кликуна і тих, хто його поцупив. Тиждень тому вже вкотре поцупили міні-скульптури історичного персонажу. Злодюжок зафільмувала камера відеоспостереження. Ними виявилися двоє лучан віком 25 і 35 років. Чоловіки пояснили, що вкрали скульптуру для розваги і вже покаялися. Однак, покарання їм не уникнути, твердять у поліції. Молодики, найпевніше, заплатять штраф.
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Упіймали за руку при отриманні хабара керівницю транспортного управління облдержадміністрації Наталю Остапкович. За твердженням поліції, жінка вимагала і отримала півтори тисячі доларів від приватного перевізника, натомість обіцяла перемогу в конкурсі на приміські пасажирські перевезення. До слова, перевізники, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, не раз заявляли, що посадовиця "не чиста на руку". Однак, ні облдержадміністрація, ні поліція досі ніяк не реагували.
Хто в державі будувати заважає? Відповіді сьогодні шукали топові вітчизняні будівельники, профільні міністри та народні депутати. Волинь приймала Конфедерацію будівельників України. Головну перепону було названо – це корумпована і недореформована державна архітектурно-будівельна інспекція, яка, на думку присутніх, гальмує не лише будівельну галузь, а й розвиток економіки в цілому.
Два з половиною мільярди гривень на ремонт міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів мають намір освоїти цього року на Волині. За словами керівника Служби автомобільних доріг області на ці гроші планують відремонтувати близько пів тисячі кілометрів шляхопроводів. Зокрема, проведуть капітальний ремонт міжнародної автодороги М-19 з Доманово на м.Брест, тут вже розпочали роботи. Також працюватимуть над напрямками від Устилуга до Володимира-Волинського, на ділянці Ковель – село Верба, та з Ківерців до Маневич. Серед територіальних доріг пріоритетними будуть напрямки до Шацьких озер.
92-річна бабуся з села Бережанки, що на Горохівщині, ледь не задубіла в холодній хаті, бо газова служба вирішила порятувати стареньку від аварійного витоку газу. Але замість ремонту газовий стояк просто перекрили. При цьому навіть не завдали собі клопоту попередити власницю оселі. Ні про витік, ні про те, що позбавили газу. А чи витікало? І чому газові служби діють як партизани у підпіллі – з’ясовували наші журналісти.
До 40 тисяч нових заражень та тисяча смертей на добу, – такий невтішний прогноз зробили в Національній академії наук України. Прогнозується, що третя коронавірусна хвиля буде значно вищою і стрімкішою. ЇЇ пік припаде на початок квітня і триватиме до середини травня. Щоб запобігти зростанню захворюваності, констатують науковці, слід було би досягти рівня вакцинації не менше 50% населення. Однак темпи і досі дуже невисокі. Міністр охорони здоров’я покладає відповідальність за проведення імунізації на місцеві управління охорони здоров’я. За тиждень Степанов вимагає вийти на щеплення 250 тис. людей. Зараз ця цифра ледь сягає 25 тисяч. На Волині звітують про завершення першого етапу вакцинації – імунізували понад 800 осіб.
Знайшли луцького кликуна і тих, хто його поцупив. Тиждень тому вже вкотре поцупили міні-скульптури історичного персонажу. Злодюжок зафільмувала камера відеоспостереження. Ними виявилися двоє лучан віком 25 і 35 років. Чоловіки пояснили, що вкрали скульптуру для розваги і вже покаялися. Однак, покарання їм не уникнути, твердять у поліції. Молодики, найпевніше, заплатять штраф.
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