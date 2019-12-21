У місті на Волині хочуть запровадити електронний квиток для проїзду у громадському транспорті





Система уже більше року діє у Луцьку. Там пасажири оплачують проїзд з допомогою картки. Для цього підприємство встановило у тролейбусах, автобусах необхідне обладнання, – інформує



Компанія також реалізовує електронні квитки, пропонує їх кілька видів: персоніфіковані для пільговиків, в тому числі й учнів, студентів, і стандартні для всіх жителів. Останній можна поповнювати через термінали самообслуговування, які встановили у місті, а також і через онлайн-сервіси.



"Електронний квиток допоможе здійснювати повний контроль за пасажиропотоком. Ми дізнаємось, скільки насправді пільговиків користуються громадським транспортом. Також отримаємо повну картину щодо рівня завантаженості тих чи інших маршрутів залежно від часу доби. Це дозволить налаштувати маршрутну систему міста більш ефективно", – зазначив перший заступник мера Ковеля, мешканець Луцька Тарас Яковлев.



Інвестори пропонують свої послуги у Ковелі. Вони готові встановити необхідне обладнання за свій кошт. Разом з тим, отримувати певний відсоток від доходу за перевезення.



"Звісно, питання потребує більш глибокого вивчення, консультацій з перевізниками, здійснення необхідної роз’яснювальної роботи. Втім, процес є незворотнім. Чимало міст в Україні починають працювати над запровадженням подібної системи. Ковель теж у їх числі", – резюмував Тарас Яковлев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міська влада Ковеля провела робочу зустріч з представниками компанії «CityCard» щодо можливого впровадження електронного квитка у громадському транспорті.Система уже більше року діє у Луцьку. Там пасажири оплачують проїзд з допомогою картки. Для цього підприємство встановило у тролейбусах, автобусах необхідне обладнання, – інформує Ковельська міська рада Компанія також реалізовує електронні квитки, пропонує їх кілька видів: персоніфіковані для пільговиків, в тому числі й учнів, студентів, і стандартні для всіх жителів. Останній можна поповнювати через термінали самообслуговування, які встановили у місті, а також і через онлайн-сервіси."Електронний квиток допоможе здійснювати повний контроль за пасажиропотоком. Ми дізнаємось, скільки насправді пільговиків користуються громадським транспортом. Також отримаємо повну картину щодо рівня завантаженості тих чи інших маршрутів залежно від часу доби. Це дозволить налаштувати маршрутну систему міста більш ефективно", – зазначив перший заступник мера Ковеля, мешканець ЛуцькаІнвестори пропонують свої послуги у Ковелі. Вони готові встановити необхідне обладнання за свій кошт. Разом з тим, отримувати певний відсоток від доходу за перевезення."Звісно, питання потребує більш глибокого вивчення, консультацій з перевізниками, здійснення необхідної роз’яснювальної роботи. Втім, процес є незворотнім. Чимало міст в Україні починають працювати над запровадженням подібної системи. Ковель теж у їх числі", – резюмував Тарас Яковлев.

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