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У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій

У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій
11 березня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради вирішили збільшити тарифи на теплову енергію для бюджетних установ і організацій, крім населення та релігійних організацій.

Про це пише Ковель медіа.

Прийняти таке рішення просив директор підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Володимир Бойко, мотивуючи зміною вартості природного газу, електроенергії, води.

Отже, виконком вирішив встановити наступні тарифи на теплову енергію та гарячу воду, яку надає «Ковельтепло»:
У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій
У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій
У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій

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Теги: Ковель, тепло, гаряча вода, тариф
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