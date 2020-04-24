У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій





Про це пише



Прийняти таке рішення просив директор підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Володимир Бойко, мотивуючи зміною вартості природного газу, електроенергії, води.



Отже, виконком вирішив встановити наступні тарифи на теплову енергію та гарячу воду, яку надає «Ковельтепло»:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 березня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради вирішили збільшити тарифи на теплову енергію для бюджетних установ і організацій, крім населення та релігійних організацій.Про це пише Ковель медіа Прийняти таке рішення просив директор підприємства теплових мереж «Ковельтепло», мотивуючи зміною вартості природного газу, електроенергії, води.Отже, виконком вирішив встановити наступні тарифи на теплову енергію та гарячу воду, яку надає «Ковельтепло»:

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