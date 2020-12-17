У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обережними





Про це інформують на сайті



Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12 березня в період з 10.00 до 17.00 год.

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