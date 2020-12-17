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У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обережними

У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обережними
Персонал відділу прикордонної служби «Дольськ» буде проводити навчальні стрільби зі стрілецької зброї.

Про це інформують на сайті Любешівської громади.

Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12 березня в період з 10.00 до 17.00 год.

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Теги: Любешів, прикордонники, стрільбища
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