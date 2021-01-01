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Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби

Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Благодійний фонд «Таблеточки» відгукнувся на заклик Волинської обласної дитячої клінічної лікарні та допоміг маленьким пацієнтам з відділення дитячої онкогематології.

Про це інформують на сторінці лікарні у фейсбук.

Фонд придбав та доставив розхідні матеріали для проведення хіміотерапії та дороговартісні лікарські засоби на суму близько 200 тисяч грн.

"Дорогі «Таблеточки», дякуємо за співпрацю та оперативність у забезпеченні нагальної потреби!

Ми ніколи не втомимось дякувати тим людям, що піклуються про важкохворих дітей!", - йдеться в дописі.

Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби

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Теги: ліки, благодійний фонд, Таблеточки, дитяча лікарня
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