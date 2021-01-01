Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Сьогодні, 06:28
Благодійний фонд «Таблеточки» відгукнувся на заклик Волинської обласної дитячої клінічної лікарні та допоміг маленьким пацієнтам з відділення дитячої онкогематології.
Про це інформують на сторінці лікарні у фейсбук.
Фонд придбав та доставив розхідні матеріали для проведення хіміотерапії та дороговартісні лікарські засоби на суму близько 200 тисяч грн.
"Дорогі «Таблеточки», дякуємо за співпрацю та оперативність у забезпеченні нагальної потреби!
Ми ніколи не втомимось дякувати тим людям, що піклуються про важкохворих дітей!", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці лікарні у фейсбук.
Фонд придбав та доставив розхідні матеріали для проведення хіміотерапії та дороговартісні лікарські засоби на суму близько 200 тисяч грн.
"Дорогі «Таблеточки», дякуємо за співпрацю та оперативність у забезпеченні нагальної потреби!
Ми ніколи не втомимось дякувати тим людям, що піклуються про важкохворих дітей!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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