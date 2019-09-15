На Запоріжжі у будинку без світла та опалення помер 5-місячний хлопчик





Про це інформують на



10 березня близько 05.00 надійшло повідомлення про смерть маленького хлопчика, якого доставили з одного з приватних будинків міста Кам’янка-Дніпровська.



– Під час проведення огляду місця події співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодар, – зазначила керівник ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій області Ольга Зінченко.





За її словами, горе-матір ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала родина без електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії.



За словами 28-річної жінки, діти впродовж двох годин самі перебували вдома, а вона сама була у сусідки та пила пиво. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, побачила дитину мертвою.





Наразі причину смерті хлопчика встановлює судово-медична експертиза.



Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янко-Дніпровської територіальної громади. Зараз дитина перебуває у місцевій лікарні для проведення повного медичного обстеження.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надано остаточну правову кваліфікацію події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області в будинку без опалення та електропостачання помер п’ятимісячний малюк.Про це інформують на сайті Нацполіції 10 березня близько 05.00 надійшло повідомлення про смерть маленького хлопчика, якого доставили з одного з приватних будинків міста Кам’янка-Дніпровська.– Під час проведення огляду місця події співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодар, – зазначила керівник ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій областіЗа її словами, горе-матір ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала родина без електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії.За словами 28-річної жінки, діти впродовж двох годин самі перебували вдома, а вона сама була у сусідки та пила пиво. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, побачила дитину мертвою.Наразі причину смерті хлопчика встановлює судово-медична експертиза.Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янко-Дніпровської територіальної громади. Зараз дитина перебуває у місцевій лікарні для проведення повного медичного обстеження.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надано остаточну правову кваліфікацію події.

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