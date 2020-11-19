ВМС України отримають нові ракетні комплекси «Нептун» вже в березні





Про це інформує



Міністр оборони України Андрій Таран назвав це озброєнням нового покоління і повідомив, що ці ракетні комплекси виготовляються в рамках контракту з Державним Київським конструкторським бюро Луч.



– Це справді історична подія, адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни захист українського узбережжя набуває нових можливостей, – сказав Андрій Таран.



Міністр також повідомив, що діючі складові частини "Нептуну" вже придатні до виконання реальних бойових завдань у складі ВМС України.

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