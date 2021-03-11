Євросоюз схвалив ще одну вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 07:18
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини проти коронавірусу американської компанії Johnson&Johnson.
Про це повідомляютm Факти.
ЄС вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Раніше блок схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
16 лютого американська компанія Johnson&Johnson подала заявку на затвердження препарату до Європейської агенції з лікарських засобів (EMA).
Що відомо про вакцину Johnson&Johnson
Вакцина Johnson&Johnson розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії.
У вакцині Janssen використаний вірусний вектор, який кодує клітини організму на виробництво шипоподібних білків коронавірусу. Це активує імунну відповідь, і в разі потрапляння в організм справжнього вірусу він знешкоджується імунною системою.
На відміну від вакцин Pfizer чи Moderna, які треба вводити двома дозами, препарат Johnson&Johnson діє з першої дози. Її можна зберігати у звичайному холодильнику, тому препарат простіше транспортувати та зберігати.
Згідно з аналізом Управління з продовольства та медикаментів США, ефективність вакцини Johnson&Johnson через 14 днів після введення однієї дози вакцини становить 66,9% та 66,1% – через 28 днів.
Клінічні дослідження вакцини провели у США, ПАР і країнах Латинської Америки. У них брали участь 44 тис. людей у віці від 18 років.
Вакцину Johnson&Johnson в екстренних випадках вже дозволили використовувати у США.
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Про це повідомляютm Факти.
ЄС вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Раніше блок схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
16 лютого американська компанія Johnson&Johnson подала заявку на затвердження препарату до Європейської агенції з лікарських засобів (EMA).
Що відомо про вакцину Johnson&Johnson
Вакцина Johnson&Johnson розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії.
У вакцині Janssen використаний вірусний вектор, який кодує клітини організму на виробництво шипоподібних білків коронавірусу. Це активує імунну відповідь, і в разі потрапляння в організм справжнього вірусу він знешкоджується імунною системою.
На відміну від вакцин Pfizer чи Moderna, які треба вводити двома дозами, препарат Johnson&Johnson діє з першої дози. Її можна зберігати у звичайному холодильнику, тому препарат простіше транспортувати та зберігати.
Згідно з аналізом Управління з продовольства та медикаментів США, ефективність вакцини Johnson&Johnson через 14 днів після введення однієї дози вакцини становить 66,9% та 66,1% – через 28 днів.
Клінічні дослідження вакцини провели у США, ПАР і країнах Латинської Америки. У них брали участь 44 тис. людей у віці від 18 років.
Вакцину Johnson&Johnson в екстренних випадках вже дозволили використовувати у США.
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Коментарі 1
Це та сама фірма, що добавляє в свої вироби то опій то асбест.
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