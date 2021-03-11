Євросоюз схвалив ще одну вакцину від коронавірусу





Про це повідомляютm



ЄС вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Раніше блок схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.



16 лютого американська компанія Johnson&Johnson подала заявку на затвердження препарату до Європейської агенції з лікарських засобів (EMA).



Що відомо про вакцину Johnson&Johnson

Вакцина Johnson&Johnson розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії.



У вакцині Janssen використаний вірусний вектор, який кодує клітини організму на виробництво шипоподібних білків коронавірусу. Це активує імунну відповідь, і в разі потрапляння в організм справжнього вірусу він знешкоджується імунною системою.



На відміну від вакцин Pfizer чи Moderna, які треба вводити двома дозами, препарат Johnson&Johnson діє з першої дози. Її можна зберігати у звичайному холодильнику, тому препарат простіше транспортувати та зберігати.



Згідно з аналізом Управління з продовольства та медикаментів США, ефективність вакцини Johnson&Johnson через 14 днів після введення однієї дози вакцини становить 66,9% та 66,1% – через 28 днів.



Клінічні дослідження вакцини провели у США, ПАР і країнах Латинської Америки. У них брали участь 44 тис. людей у віці від 18 років.



Вакцину Johnson&Johnson в екстренних випадках вже дозволили використовувати у США.

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