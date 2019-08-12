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Вдруге в історії: британець вилікувався від ВІЛ стовбуровими клітинами

Вдруге в історії: британець вилікувався від ВІЛ стовбуровими клітинами
Чоловіку з Великої Британії вдалося вилікуватися від вірусу імунодефіциту людини. 40-річний пацієнт став другою людиною у світі, яка змогла побороти хворобу.

Про це розповіли науковці з Кембриджського університету. Адам Кастільєхо лікувався від раку шляхом введення стовбурових клітин. Повідомляють Факти.

Після припинення антиретровірусної терапії через 30 місяців у нього не виявили ВІЛ. Виявилося, що у донорів стовбурових клітин, які отримав Кастільєхо, є незвичайний ген, що забезпечує захист від ВІЛ.

Найімовірніше, чоловік вилікувався від ВІЛ. У нас вже два з половиною роки ремісії без антиретровірусних препаратів, – зазначив провідний дослідник, професор Равіндра Кумар Гупта з Кембриджського університету.

Науковці вважають, що трансплантація стовбурових клітин може зупиняти здатність вірусу до реплікації всередині організму. Імунні клітини пацієнта замінюються донорськими, які чинять опір інфекції.

За словами професора, лікування стовбуровими клітинами не буде широко пропонуватися пацієнтам з ВІЛ, які проходять успішне антиретровірусне лікування, адже такий метод лікування пов’язаний з високим ризиком.

Водночас ліки, які нині існують від ВІЛ, залишаються високоефективними та дозволяють людям, які мають цю хворобу, повноцінно жити.

У світі вперше офіційно від ВІЛ вилікували американця Тімоті Рей Брауна. У 2007 році він пережив дві трансплантації кісткового мозку, що допомогло отримати імунітет до захворювання. У 2020 році чоловік помер, адже протягом п’яти років боровся з лейкемією.

До слова, у США вчені провели дослідження і виявили, що в організмі однієї з ВІЛ-позитивних жінок немає клітин із потенційно активним вірусом.

З’ясувалося, що організм зміг самостійно побороти хворобу. Жінка взяла хворобу під контроль без препаратів та операції. За інформацією вчених, людина з діагнозом ВІЛ живе усе життя, однак для підтримки імунної системи необхідно приймати препарати.

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Теги: ВІЛ, стовбурові клітини, лікування
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