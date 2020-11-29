вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Луганщині службовий собака виявив радіоактивні агрегати

На Луганщині службовий собака виявив радіоактивні агрегати
Службовий собака під час відпрацювання с. Катеринівка, що межує з тимчасово окуповано територією, виявив радіоактивні агрегати.

Про це в фейсбук повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За її словами, в одному з домоволодінь с. Катеринівка серед дров службовий собака виявив циліндричні частини з написом «обережно радіоактивні». Предмети вилучені, витоку небезпечних речовин не сталося.

«Вчора співробітники БПОП ГУНП в Луганській області, СБУ, НГУ під час обходу території населеного пункту, за дозволом господаря приватного домоволодіння, за допомоги службового собаки провели огляд подвір’я та будинку. Службовий пес відчув небезпеку та сигналізував про це правоохоронцям», - ідеться в повідомленні.

На Луганщині службовий собака виявив радіоактивні агрегати

Спеціалісти ДСНС із застосуванням спеціальної техніки заміряли радіаційний фон, який становив 0,17 мЗв, що не перевищує межі норми, а також встановили, що знайдені предмети, ймовірно, є агрегатами запалювання, які використовуються в системах запуску авіаційних газотурбінних двигунів та можуть містити в собі джерела випромінювання із радіонуклідами.

Загалом з місця події вилучили предмети циліндричної форми у скляних оболонках та силіконові форми, які після проведення огляду передані до ГУ ДСНС України у Луганській області.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 265 (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

Походження та мету зберігання вилученого встановлять слідчі в рамках досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДСНС, Луганщина, ООС, собака, радоіактивний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Сьогодні, 06:28
На Луганщині службовий собака виявив радіоактивні агрегати
Сьогодні, 05:31
Вдруге в історії: британець вилікувався від ВІЛ стовбуровими клітинами
Сьогодні, 04:24
У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обережними
Сьогодні, 03:44
На Запоріжжі у будинку без світла та опалення помер 5-місячний хлопчик
Сьогодні, 02:05
Схожі новини
Пожежі на Луганщині гасили лише на папері: трьом працівникам ДСНС оголосили про підозру Пожежі на Луганщині гасили лише на папері: трьом працівникам ДСНС оголосили про підозру
10 лютий, 00:37
На Волині врятували собаку, який впав у 25-метрову криницю На Волині врятували собаку, який впав у 25-метрову криницю
29 листопад, 2020, 13:00
Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО
21 серпень, 2020, 15:37
Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
07 липень, 2020, 23:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленьким важкохворим волинянам придбали дороговартісні лікарські засоби
Сьогодні, 06:28
 0
На Луганщині службовий собака виявив радіоактивні агрегати
Сьогодні, 05:31
 0
Вдруге в історії: британець вилікувався від ВІЛ стовбуровими клітинами
Сьогодні, 04:24
 0
У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять бути обережними
Сьогодні, 03:44
 0
На Запоріжжі у будинку без світла та опалення помер 5-місячний хлопчик
Сьогодні, 02:05
 0
Медіа
відео
1/8