На Луганщині службовий собака виявив радіоактивні агрегати





Про це в Тетяна Погукай.



За її словами, в одному з домоволодінь с. Катеринівка серед дров службовий собака виявив циліндричні частини з написом «обережно радіоактивні». Предмети вилучені, витоку небезпечних речовин не сталося.



«Вчора співробітники БПОП ГУНП в Луганській області, СБУ, НГУ під час обходу території населеного пункту, за дозволом господаря приватного домоволодіння, за допомоги службового собаки провели огляд подвір’я та будинку. Службовий пес відчув небезпеку та сигналізував про це правоохоронцям», - ідеться в повідомленні.





Спеціалісти ДСНС із застосуванням спеціальної техніки заміряли радіаційний фон, який становив 0,17 мЗв, що не перевищує межі норми, а також встановили, що знайдені предмети, ймовірно, є агрегатами запалювання, які використовуються в системах запуску авіаційних газотурбінних двигунів та можуть містити в собі джерела випромінювання із радіонуклідами.



Загалом з місця події вилучили предмети циліндричної форми у скляних оболонках та силіконові форми, які після проведення огляду передані до ГУ ДСНС України у Луганській області.



За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 265 (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.



Походження та мету зберігання вилученого встановлять слідчі в рамках досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Службовий собака під час відпрацювання с. Катеринівка, що межує з тимчасово окуповано територією, виявив радіоактивні агрегати.Про це в фейсбук повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської областіЗа її словами, в одному з домоволодінь с. Катеринівка серед дров службовий собака виявив циліндричні частини з написом «обережно радіоактивні». Предмети вилучені, витоку небезпечних речовин не сталося.«Вчора співробітники БПОП ГУНП в Луганській області, СБУ, НГУ під час обходу території населеного пункту, за дозволом господаря приватного домоволодіння, за допомоги службового собаки провели огляд подвір’я та будинку. Службовий пес відчув небезпеку та сигналізував про це правоохоронцям», - ідеться в повідомленні.Спеціалісти ДСНС із застосуванням спеціальної техніки заміряли радіаційний фон, який становив 0,17 мЗв, що не перевищує межі норми, а також встановили, що знайдені предмети, ймовірно, є агрегатами запалювання, які використовуються в системах запуску авіаційних газотурбінних двигунів та можуть містити в собі джерела випромінювання із радіонуклідами.Загалом з місця події вилучили предмети циліндричної форми у скляних оболонках та силіконові форми, які після проведення огляду передані до ГУ ДСНС України у Луганській області.За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 265 (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.Походження та мету зберігання вилученого встановлять слідчі в рамках досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури.

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