В Україні – майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:51
12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 12 березня.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, днем раніше виявили 9084 нових випадки зараження.
Добовий показник також є найбільшим за останні три місяці. 11 грудня зафіксували 13 514 інфікованих, 12 грудня — 12 811. Після цього захворюваність пішла на спад.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 843 особи;
летальних випадків – 230;
одужало – 4 630 осіб;
здійснили тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 438 468 осіб;
одужало – 1 214 876 осіб;
летальних випадків – 27 915;
провели ПЛР-тестувань – 7 282 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 896 випадків;
Вінницька область – 940 випадків;
Волинська область – 272 випадки;
Дніпропетровська область – 665 випадків;
Донецька область – 499 випадків;
Житомирська область – 1 310 випадків;
Закарпатська – 568 випадків;
Запорізька область – 272 випадки;
Івано-Франківська область – 695 випадків;
Київська область – 697 випадків;
Кіровоградська область – 78 випадків;
Луганська область – 111 випадків;
Львівська область – 704 випадки;
Миколаївська область – 358 випадків;
Одеська область – 757 випадків;
Полтавська область – 304 випадки;
Рівненська область – 269 випадків;
Сумська область – 431 випадок;
Тернопільська область – 566 випадків;
Харківська область – 688 випадків;
Херсонська область – 87 випадків;
Хмельницька область – 491 випадок;
Черкаська область – 338 випадків;
Чернівецька область – 658 випадків;
Чернігівська область – 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 12 березня.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, днем раніше виявили 9084 нових випадки зараження.
Добовий показник також є найбільшим за останні три місяці. 11 грудня зафіксували 13 514 інфікованих, 12 грудня — 12 811. Після цього захворюваність пішла на спад.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 843 особи;
летальних випадків – 230;
одужало – 4 630 осіб;
здійснили тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 438 468 осіб;
одужало – 1 214 876 осіб;
летальних випадків – 27 915;
провели ПЛР-тестувань – 7 282 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 896 випадків;
Вінницька область – 940 випадків;
Волинська область – 272 випадки;
Дніпропетровська область – 665 випадків;
Донецька область – 499 випадків;
Житомирська область – 1 310 випадків;
Закарпатська – 568 випадків;
Запорізька область – 272 випадки;
Івано-Франківська область – 695 випадків;
Київська область – 697 випадків;
Кіровоградська область – 78 випадків;
Луганська область – 111 випадків;
Львівська область – 704 випадки;
Миколаївська область – 358 випадків;
Одеська область – 757 випадків;
Полтавська область – 304 випадки;
Рівненська область – 269 випадків;
Сумська область – 431 випадок;
Тернопільська область – 566 випадків;
Харківська область – 688 випадків;
Херсонська область – 87 випадків;
Хмельницька область – 491 випадок;
Черкаська область – 338 випадків;
Чернівецька область – 658 випадків;
Чернігівська область – 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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