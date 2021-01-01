В Україні – майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом

12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 12 березня.В Україні зростає захворюваність на коронавірус, днем раніше виявили 9084 нових випадки зараження.Добовий показник також є найбільшим за останні три місяці. 11 грудня зафіксували 13 514 інфікованих, 12 грудня — 12 811. Після цього захворюваність пішла на спад.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 843 особи;летальних випадків – 230;одужало – 4 630 осіб;здійснили тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 438 468 осіб;одужало – 1 214 876 осіб;летальних випадків – 27 915;провели ПЛР-тестувань – 7 282 107.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 896 випадків;Вінницька область – 940 випадків;Волинська область – 272 випадки;Дніпропетровська область – 665 випадків;Донецька область – 499 випадків;Житомирська область – 1 310 випадків;Закарпатська – 568 випадків;Запорізька область – 272 випадки;Івано-Франківська область – 695 випадків;Київська область – 697 випадків;Кіровоградська область – 78 випадків;Луганська область – 111 випадків;Львівська область – 704 випадки;Миколаївська область – 358 випадків;Одеська область – 757 випадків;Полтавська область – 304 випадки;Рівненська область – 269 випадків;Сумська область – 431 випадок;Тернопільська область – 566 випадків;Харківська область – 688 випадків;Херсонська область – 87 випадків;Хмельницька область – 491 випадок;Черкаська область – 338 випадків;Чернівецька область – 658 випадків;Чернігівська область – 292 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.