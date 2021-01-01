Курс валют у Луцьку станом на 12 березня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку станом на 12 березня 2021 року такий: купівля – 27.70, а продаж – 27.78.
Євро при купівлі становить – 33.06, продажу – 33.24.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.32.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.06, продажу – 33.24.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.32.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку станом на 12 березня
Сьогодні, 09:13
В Україні – майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:51
У місті на Волині хочуть запровадити електронний квиток для проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 08:29