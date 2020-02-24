Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру
Сьогодні, 09:22
Затриманій на одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди чиновниці Волинської ОДА повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, йдеться про начальницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.
У таку суму, вважають слідчі, посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.
Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.
Прокурори клопотатимуть про обрання посадовиці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, йдеться про начальницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.
У таку суму, вважають слідчі, посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.
Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.
Прокурори клопотатимуть про обрання посадовиці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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