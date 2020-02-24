вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру

Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру
Затриманій на одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди чиновниці Волинської ОДА повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, йдеться про начальницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.

У таку суму, вважають слідчі, посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.

Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.

Прокурори клопотатимуть про обрання посадовиці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру
Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Наталія Остапкович, хабар, Волинська ОДА, чиновниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку станом на 12 березня
Сьогодні, 09:13
В Україні – майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:51
Схожі новини
Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі
11 березень, 09:33
Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото
11 березень, 09:41
Судитимуть посадовця Волинської ОДА, якого затримали на хабарі Судитимуть посадовця Волинської ОДА, якого затримали на хабарі
24 лютий, 2020, 12:07
Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі
10 грудень, 2019, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
 0
Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку станом на 12 березня
Сьогодні, 09:13
 0
В Україні – майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:51
 0
Медіа
відео
1/8