Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру





Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Нагадаємо, йдеться про начальницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.



У таку суму, вважають слідчі, посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.



Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.



Прокурори клопотатимуть про обрання посадовиці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





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