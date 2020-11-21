На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.



Інформують, що інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького загону викрили в результаті реалізації матеріалів відкритого кримінального провадження. Хабарника затримали в селищі Заболоття Ратнівського району.



Прикордонник вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 42 тис. грн за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів із Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали на хабарі військовослужбовця, який пов’язаний з незаконними оборудками переміщення із Білорусі в Україну тютюнових виробів.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.Інформують, що інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького загону викрили в результаті реалізації матеріалів відкритого кримінального провадження. Хабарника затримали в селищі Заболоття Ратнівського району.Прикордонник вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 42 тис. грн за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів із Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

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