вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО

На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
На Волині затримали на хабарі військовослужбовця, який пов’язаний з незаконними оборудками переміщення із Білорусі в Україну тютюнових виробів.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.

Інформують, що інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького загону викрили в результаті реалізації матеріалів відкритого кримінального провадження. Хабарника затримали в селищі Заболоття Ратнівського району.

Прикордонник вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 42 тис. грн за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів із Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонник, хабарник, Волині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На підтримку «Луцьктепла» запланували витратити понад 200 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:05
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
Сьогодні, 09:50
На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
Чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович повідомили про підозру
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Судили луцького прикордонника, якого спіймали на хабарі Судили луцького прикордонника, якого спіймали на хабарі
20 лютий, 20:42
Серед найбільших боржників із виплати зарплати на Волині – санаторій і коледж. ПЕРЕЛІК Серед найбільших боржників із виплати зарплати на Волині – санаторій і коледж. ПЕРЕЛІК
01 лютий, 16:18
Водій-хабарник, який намагався підкупити волинських поліцейських, заплатить штраф Водій-хабарник, який намагався підкупити волинських поліцейських, заплатить штраф
14 січень, 12:33
На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції На «Ягодині» литовець пропонував хабаря, аби не бути на самоізоляції
21 листопад, 2020, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:47
 0
У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині неповнолітня вдруге за місяць пішла з дому, її відправили в притулок
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8