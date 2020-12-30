На «Ягодині» митники знайшли у авто 18 тисяч незадекларованих польських злотих





Про це інформує пресслужба Волинської митниці.



Так, прямуючи з України смугою «зелений коридор» українець намагався перевезти незадекларовану валюту. Під час митного контролю у нього виявили 18 тисяч польських злотих.



Тобто громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларуванню. На громадянина склали протокол про порушення митних правил на суму 129 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному пості «Ягодин» попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти.Про це інформує пресслужба Волинської митниці.Так, прямуючи з України смугою «зелений коридор» українець намагався перевезти незадекларовану валюту. Під час митного контролю у нього виявили 18 тисяч польських злотих.Тобто громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларуванню. На громадянина склали протокол про порушення митних правил на суму 129 тисяч гривень.

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