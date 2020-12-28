На Волині неповнолітня вдруге за місяць пішла з дому, її відправили в притулок

На Волині поліцейські відшукали неповнолітню дівчину, яка вдруге за місяць не повернулася додому.Про це інформує11 березня до поліції звернулася жителька Ковеля та повідомила про зникнення неповнолітньої сестри її чоловіка. Дівчина проживає з ними, оскільки має непорозуміння з матір’ю. Однак, 11 березня школярка вирішила поїхати додому у село Любитів, проте ні додому, ні назад до родичів вона не повернулася.Поліцейські відшукали неповнолітню у сусідньому селі. Життю дитини нічого не загрожує. До слова, це вже вдруге дівчина йде з дому.Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Неповнолітню помістили до притулку для дітей служби у справах дітей Волинської ОДА.