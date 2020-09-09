У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
Сьогодні, 10:27
У Ковельському МТМО, в кабінеті УЗД центральної районної лікарні, впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки.
Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Лікарі зазначають, що печінка дуже вразлива до вірусних інфекцій, медичних препаратів та інших небезпечних явищ. При порушенні в роботі цього органу клітини поступово відмирають. Заміщення гепатоцитів сполучною тканиною поступово призводить до повної дисфункції залози. Еластометрія печінки дозволяє визначити початок цього процесу і вчасно почати лікування.
Довідково. Еластометрія печінки – інноваційний і основний метод УЗД для визначення стадій фіброзу і цирозу печінки при її ураженнях вірусами гепатиту С – В – D, отрутами (алкоголь, промислова, харчова, побутова та агрохімія), ліками (парацетамол та інші нестероїдні протизапальні засоби, хіміотерапія, аміодарон та інші), аутоімунними процесами (автоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт і при хворобах обміну (жирова хвороба печінки та неалкогольний стеатогепатит).
Основною перевагою еластометрії є нетравматичність. Ультразвуковий апарат дозволяє зробити точну діагностику, не вдаючись до болючої процедури - біопсії. На відміну від цього виду дослідження, еластометрія не призводить до ускладнень і проходить абсолютно безболісно.
Медики зазначають, що пацієнт проходить процедуру як звичайне УЗД, результати надаються відразу ж. Дискомфорт, ускладнення від еластометрії – виключені, реабілітація не потрібна.
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Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Лікарі зазначають, що печінка дуже вразлива до вірусних інфекцій, медичних препаратів та інших небезпечних явищ. При порушенні в роботі цього органу клітини поступово відмирають. Заміщення гепатоцитів сполучною тканиною поступово призводить до повної дисфункції залози. Еластометрія печінки дозволяє визначити початок цього процесу і вчасно почати лікування.
Довідково. Еластометрія печінки – інноваційний і основний метод УЗД для визначення стадій фіброзу і цирозу печінки при її ураженнях вірусами гепатиту С – В – D, отрутами (алкоголь, промислова, харчова, побутова та агрохімія), ліками (парацетамол та інші нестероїдні протизапальні засоби, хіміотерапія, аміодарон та інші), аутоімунними процесами (автоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт і при хворобах обміну (жирова хвороба печінки та неалкогольний стеатогепатит).
Основною перевагою еластометрії є нетравматичність. Ультразвуковий апарат дозволяє зробити точну діагностику, не вдаючись до болючої процедури - біопсії. На відміну від цього виду дослідження, еластометрія не призводить до ускладнень і проходить абсолютно безболісно.
Медики зазначають, що пацієнт проходить процедуру як звичайне УЗД, результати надаються відразу ж. Дискомфорт, ускладнення від еластометрії – виключені, реабілітація не потрібна.
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