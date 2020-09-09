вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки

У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
У Ковельському МТМО, в кабінеті УЗД центральної районної лікарні, впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Лікарі зазначають, що печінка дуже вразлива до вірусних інфекцій, медичних препаратів та інших небезпечних явищ. При порушенні в роботі цього органу клітини поступово відмирають. Заміщення гепатоцитів сполучною тканиною поступово призводить до повної дисфункції залози. Еластометрія печінки дозволяє визначити початок цього процесу і вчасно почати лікування.

Довідково. Еластометрія печінки – інноваційний і основний метод УЗД для визначення стадій фіброзу і цирозу печінки при її ураженнях вірусами гепатиту С – В – D, отрутами (алкоголь, промислова, харчова, побутова та агрохімія), ліками (парацетамол та інші нестероїдні протизапальні засоби, хіміотерапія, аміодарон та інші), аутоімунними процесами (автоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт і при хворобах обміну (жирова хвороба печінки та неалкогольний стеатогепатит).

Основною перевагою еластометрії є нетравматичність. Ультразвуковий апарат дозволяє зробити точну діагностику, не вдаючись до болючої процедури - біопсії. На відміну від цього виду дослідження, еластометрія не призводить до ускладнень і проходить абсолютно безболісно.

Медики зазначають, що пацієнт проходить процедуру як звичайне УЗД, результати надаються відразу ж. Дискомфорт, ускладнення від еластометрії – виключені, реабілітація не потрібна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, МТМО, УЗД, печінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 11:00
У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:47
У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
Сьогодні, 10:27
На Волині неповнолітня вдруге за місяць пішла з дому, її відправили в притулок
Сьогодні, 10:17
На підтримку «Луцьктепла» запланували витратити понад 200 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
05 березень, 09:47
У Ковелі лікарі провели складну операцію на серці 53-річному лучанину У Ковелі лікарі провели складну операцію на серці 53-річному лучанину
03 березень, 12:15
На Волині лікарі врятували нирку молодого чоловіка, де був чималий камінь На Волині лікарі врятували нирку молодого чоловіка, де був чималий камінь
29 січень, 16:25
Лікарня на Волині придбала апарат ШВЛ, який допоможе рятувати життя важкохворим пацієнтам з COVID-19 Лікарня на Волині придбала апарат ШВЛ, який допоможе рятувати життя важкохворим пацієнтам з COVID-19
09 вересень, 2020, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:47
 0
У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині неповнолітня вдруге за місяць пішла з дому, її відправили в притулок
Сьогодні, 10:17
 0
На підтримку «Луцьктепла» запланували витратити понад 200 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8