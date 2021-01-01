Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Вакцинуватися чи ні? От в чому нині питання для більшості людей. Поки одні закликають бути свідомими і вакцинуватися, щоб вберегти життя від можливих жахливих наслідків ковіду, інші активно «розганяють» антивакцинальні настрої. Вибір – за кожним, вакцинація в Україні добровільна.Наразі триває перша хвиля вакцинації. Тож мобільні бригади вакцинують лише медиків, які виявили таке бажання. Утім, Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати деякі групи населення залишками вакцини. Тож, громадських чи релігійний діячів, журналістів, представників культури і спорту тощо можуть вакцинувати у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19: зафіксували відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення; виявили протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію; кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною.За залишковим принципом учора, 11 березня, вакцинувалася і головна редакторка. Тож, коли після введення в організм вакцини минуло більше доби, вона готова розповісти про саму процедуру і самопочуття.«Ні. Особливих рекомендацій для підготовки до вакцинації немає. Тим паче, у моєму випадку вакцинація відбулася, можна сказати, спонтанно. За залишковим принципом – означає, що їхати треба вже і зараз, бо з відкритого флакона залишається певна кількість доз вакцини.Вакцинацію волинських журналістів ініціював заступник голови Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України, головний редактор «Волинської газети». Тож він збирає інформацію про охочих зробити щеплення медійників і контактує з ними тоді, коли отримує інформацію про можливість вакцинуватися. Власне, учора, 11 березня, ми вакцинувалися двоє у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни, медиків якого того дня вакцинувала мобільна бригада. Третя колега не встигла вчасно приїхати.Тестуватися на антитіла чи антигени до COVID-19 перед чи після щеплення від COVID-19 не потрібно. Проте, щоб безоплатно вакцинуватися від COVID-19, пацієнт має бути зареєстрований у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров’я.Зареєструватися можна в будь-якого лікаря, зокрема лікаря-спеціаліста. Ви вже зареєстровані, якщо: маєте укладену декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу; отримуєте ліки за програмою «Доступні ліки»; отримували електронне направлення в лікаря».«Так. Підписували згоду на вакцинацію. Її можна роздрукувати попередньо, знайшовши на порталі МОЗу про вакцинацію, аби зекономити час. Утім, ми заповнювали та підписували документ на місці. У документі, з-поміж іншого, треба вказати, інформацію про себе, чи є якісь хронічні хвороби, чи хворієте на рак, ВІЛ, СНІД або отримуєте лікування, чи наявна у вас серйозна алергічна реакція тощо».«Ні. Триває декілька секунд. Як сказав один із медиків, що вакцинувався перед нами: «Як комар вкусив». Опісля ж місце ін’єкції заклеюють пластирем та просять пів години бути під наглядом лікарів».«Суттєвих негативних наслідків від щеплення за добу не було. При натисканні на місце ін’єкції або піднятті руки є деякі болісні відчуття. Наступного дня після вакцинації з’явилося відчуття слабкості та втоми, головний біль. Утім, не можу запевнити, що це сааме наслідки вакцинації. Швидше, перевтома, оскільки день перед тим трохи перепрацювала. Температура тіла – 37,1, суттєво не підвищувалася. Якщо в організмі будуть негативні зміни, обіцяю про це розповісти. У колеги, з яким разом вакцинувалися, із самопочуттям, за його словами, все добре».«Ні. Інформація про вакцинацію буде внесена до електронної системи охорони здоров’я та доступна вашому сімейному лікарю. МОЗ не планує розробляти та використовувати інші специфічні документи для підтвердження вакцинації, якщо таких вимог не буде ухвалено на міжнародному рівні. У разі необхідності, наприклад, для виїзду за кордон, можна буде отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію встановленого зразка, звернувшись до закладу охорони здоров'я».«Для того, щоб повноцінно імунізуватися від COVID-19, необхідно отримати дві дози однієї вакцини. Тож питання про те, чи буде для тих, хто вакцинувався залишками, друга доза, я озвучила лікарю мобільної бригади. Вона запевнила, що буде. Утім, чіткого механізму, як мені про це мають сповістити, поки немає. Оскільки другу дозу можна колоти через 8–12 тижнів, то сподіваюся, що відповідь на це запитання вже буде чіткішою або вакцина до того часу вже буде у сімейних лікарів».