На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за отстанню добу виявили:



м. Луцьк – 72,

Луцький район – 18,

Горохівський район – 23,

Ківерцівський район – 31,

Рожищенський район – 9,

м. Нововолинськ – 32,

Володимир-Волинський район – 7,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 22,

Любомльський район – 5,

Шацький район – 1,

Ратнівський район – 3,

Камінь - Каширський район – 4,

Любешівський район – 37,

Маневицький район - 1.



Усього станом на 12 березня в області зареєстрували 41 973 випадки. Одужало – 38 309 осіб (за останню добу – 112). Летальні випадки – 668 (за останню добу - 3 в Луцьку).



Методом ПЛР всього обстежили 169 219 осіб, за минулу добу обстежили 996 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 272 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за отстанню добу виявили:м. Луцьк – 72,Луцький район – 18,Горохівський район – 23,Ківерцівський район – 31,Рожищенський район – 9,м. Нововолинськ – 32,Володимир-Волинський район – 7,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 2,Ковельський район – 22,Любомльський район – 5,Шацький район – 1,Ратнівський район – 3,Камінь - Каширський район – 4,Любешівський район – 37,Маневицький район - 1.Усього станом на 12 березня в області зареєстрували 41 973 випадки. Одужало – 38 309 осіб (за останню добу – 112). Летальні випадки – 668 (за останню добу - 3 в Луцьку).Методом ПЛР всього обстежили 169 219 осіб, за минулу добу обстежили 996 осіб.

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