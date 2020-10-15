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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють

На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
За минулу добу на Волині зареєстрували 272 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за отстанню добу виявили:

м. Луцьк – 72,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 23,
Ківерцівський район – 31,
Рожищенський район – 9,
м. Нововолинськ – 32,
Володимир-Волинський район – 7,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 22,
Любомльський район – 5,
Шацький район – 1,
Ратнівський район – 3,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 37,
Маневицький район - 1.

Усього станом на 12 березня в області зареєстрували 41 973 випадки. Одужало – 38 309 осіб (за останню добу – 112). Летальні випадки – 668 (за останню добу - 3 в Луцьку).

Методом ПЛР всього обстежили 169 219 осіб, за минулу добу обстежили 996 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, хворі
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