На Волині зупинили бус з понад 200 коробками безакцизного алкоголю
Сьогодні, 11:26
Учора, 11 березня, на автодорозі у селі Фалемичі Володимир-Волинського району співробітники групи реагування патрульної поліції у співпраці з працівниками УСБУ та фіскальної служби в області зупинили автомобіль Ford Transit.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний лучанин.
У салоні транспортного засобу правоохоронці виявили 200 картонних коробок об’ємом 10 літрів з горілкою та 16 коробок об’ємом 6 літрів з коньяком. На коробках були відсутні марки акцизного збору. Будь-яких документів на товар водій не надав. Походження продукції невідоме.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції Володимир-Волинського райвідділу поліції. Сумнівний товар вилучили. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.
Відомості зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з’ясовують походження товару. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний лучанин.
У салоні транспортного засобу правоохоронці виявили 200 картонних коробок об’ємом 10 літрів з горілкою та 16 коробок об’ємом 6 літрів з коньяком. На коробках були відсутні марки акцизного збору. Будь-яких документів на товар водій не надав. Походження продукції невідоме.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції Володимир-Волинського райвідділу поліції. Сумнівний товар вилучили. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.
Відомості зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з’ясовують походження товару. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:30
На Волині зупинили бус з понад 200 коробками безакцизного алкоголю
Сьогодні, 11:26
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 11:10
На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 11:00