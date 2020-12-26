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На Волині зупинили бус з понад 200 коробками безакцизного алкоголю

На Волині зупинили бус з понад 200 коробками безакцизного алкоголю
Учора, 11 березня, на автодорозі у селі Фалемичі Володимир-Волинського району співробітники групи реагування патрульної поліції у співпраці з працівниками УСБУ та фіскальної служби в області зупинили автомобіль Ford Transit.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 35-річний лучанин.

У салоні транспортного засобу правоохоронці виявили 200 картонних коробок об’ємом 10 літрів з горілкою та 16 коробок об’ємом 6 літрів з коньяком. На коробках були відсутні марки акцизного збору. Будь-яких документів на товар водій не надав. Походження продукції невідоме.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції Володимир-Волинського райвідділу поліції. Сумнівний товар вилучили. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Відомості зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з’ясовують походження товару. Триває перевірка.


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Теги: Володимир, безакцизний товар, лучанин, поліція
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