На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО





Низку санкціонованих обшуків проводили 10 березня, - пише Рівненська обласна прокуратура.



В результаті слідчих дій у домоволодінні двох фігурантів провадження, які, за попередньою інформацією, займались видобуванням та скупкою «сонячного каміння», виявили та вилучили 265 кг бурштину та 2 мотопомпи кустарного виробництва. Орієнтовна вартість вилученого каміння – майже 2 млн грн.



Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Призначили судову гемологічну експертизу каміння.





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