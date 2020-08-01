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На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
У Сарненському районі на Рівненщині вилучили бурштину на майже 2 мільйона гривень.

Низку санкціонованих обшуків проводили 10 березня, - пише Рівненська обласна прокуратура.

В результаті слідчих дій у домоволодінні двох фігурантів провадження, які, за попередньою інформацією, займались видобуванням та скупкою «сонячного каміння», виявили та вилучили 265 кг бурштину та 2 мотопомпи кустарного виробництва. Орієнтовна вартість вилученого каміння – майже 2 млн грн.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Призначили судову гемологічну експертизу каміння.

На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
На Рівненщині у будинках двох чоловіків знайшли бурштину на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

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Теги: бурштин, Рівненщина
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