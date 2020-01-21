У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут до Заболотців





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Як зазначають у документі, у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 182а “Луцьк (залізничний вокзал) – Заболотці”, виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.



Нагадаємо, раніше також оголосили конкурси на перевезення пасажирів до

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